Блеф в покере: когда и как использовать стратегический прием

Покер – популярная карточная игра в онлайн казино, которая зародилась в Европе в 14 веке. Ее прародителем считается французский Gilet, английский Brag и итальянская Primero. В каждой из этих игр использовались карты и существовали такие комбинации, как «3 карты одной масти», «3 карты одного достоинства» или «пара», хорошо знакомые посетителям Покердом . Благодаря процессу эволюции игровые автоматы получили режим онлайн, а в покере появился блеф. Узнайте, умеете ли вы блефовать, на сайте покер-рума.

Когда точно стоит блефовать

Блеф в покере – это умение изображать за игровым столом в казино преимущество в сложившейся ситуации. Он считается визитной карточкой игрока и давно стал настоящим символом настольной игры. Умение блефовать пригодится как в режиме онлайн-ставок, так и в наземном заведении. Однако несмотря на популярность этого специфического приема среди новичков, он позволяет выиграть далеко не все раздачи. В среднем, с помощью блефа удается получить около 20% от итоговой суммы фишек. Это связано со следующими причинами:

забрать весь банк блефом невозможно, особенно, если у соперника сильные комбинации на руках;

игроки, имеющие даже минимальный опыт, понимают, насколько часто появляются сильные карты на руках. При слишком высоком проценте ре-рейзов и рейзов ставки в блеф перестают работать;

блеф работает только при умении изображать наличие на руках конкретной комбинации или карты.

Особенности правильного блефа

Одно из главных правил удачного блефа – это присутствие за столом настоящих профи. Использовать данный стратегический прием против новичков бесполезно. Большинство из них руководствуется в своих действиях эмоциями и амбициями. Новички готовы потерять всю сумму выигрыша ради имиджа. Они нередко переоценивают имеющуюся на руках комбинацию и склонны к неоправданным поступкам. В таком случае правильным решением будет дождаться хорошей руки, чтобы получить максимальную сумму.

Эффективным блеф считается при участии в раздаче небольшого количества игроков. Это правило объясняется простой математикой: чем больше претендентов на банк, тем меньше шансов, что все соперники сбросят карты. Самым эффективным блеф становится в игре «1 на 1». Обязательным условием для выигрыша считается наличие плана. Перед тем как начать блефовать, необходимо определиться с дальнейшими действиями. Шансы, что оппонент сразу сбросит карты, невысокие. За ним остается право повысить или уравнять ставку. Об этом стоит помнить до того, как начать блефовать.

Известный любитель блефа

Одним из самых известных любителей блефа в игре в покер считается Фил Айви. Этот покерист, который обладает нечеловеческим умением читать руки оппонентов и необычайной хитростью. В 2005 году выиграл главный приз в $1,000,000 с помощью блефа (Monte Carlo Millions). Надавив на своего соперника Пола Джексона, он вынудил его выкинуть карты, получив взамен огромный банк. И это несмотря на то, что у обоих оппонентов был «воздух», при этом ставки уже достигли безумных значений.