ОДК-Сатурн встретил новую волну студентов «Крыльев Ростеха»

Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) погрузил в мир рабочих профессий новую волну студентов проекта «Крылья Ростеха», обучающихся в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А. Соловьева (РГАТУ) конструированию газотурбинных двигателей и технологии их изготовления.

Будущие инженеры-конструкторы и инженеры-технологи изучают теоретический курс по токарному и фрезерному делу в Учебном центре ОДК-Сатурн и оттачивают мастерство в производственных подразделениях предприятия.

– Первокурсники рыбинского университета, начавшие в 2022 году обучение по проекту «Крылья Ростеха» по конструкторскому и технологическому профилям специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», успешно осваивают в ОДК-Сатурн токарные и фрезерные работы. Это обязательная составляющая подготовки инженеров нового поколения, – сказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

По итогам обучения, студентам предстоит пройти независимую оценку в Центре оценки квалификаций предприятия, с вручением свидетельства о квалификации 2-го разряда установленного государственного образца.

– Раз в неделю у нас организованы занятия на предприятии, в учебном центре и в производственном цехе. В школе такой практики не было, это новые для меня знания. Думаю, полученные навыки будут полезны в дальнейшей профессиональной деятельности инженера-технолога. Это поможет гораздо лучше понимать специфику технологических действий, которые я буду прописывать, – сказал студент 1-го курса РГАТУ Денис Соколов.

В 2022 году участниками «Крыльев Ростеха» по целевому договору на обучение с ОДК-Сатурн стали тридцать один человек. Через пять с половиной лет они пополнят ряды высококлассных специалистов на современном высокотехнологичном предприятии.

Всего в 2022 году Госкорпорация Ростех направила на целевое обучение 350 выпускников школ в рамках образовательного проекта «Крылья Ростеха». Набор в этом году расширен почти в 1,5 раза в связи с высокой востребованностью кадров для авиастроения.

Цель проекта – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. Студентам предстоит пройти усиленную образовательную программу, с углубленным изучением иностранного языка и IT-компетенций. Наряду с теорией обучающиеся уже с первого курса получают практические производственные навыки на предприятиях авиационного кластера Ростеха. В проекте «Крылья Ростеха» участвуют 10 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ.