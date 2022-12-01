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Администрация Рыбинска расторгает контракт с подрядчиком, ремонтировавшим улицу Кирова

01.12.2022, 16:04, Новости
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Ремонт двух участков на улице Кирова — в районе универмага «Юбилейный» и дома № 6, начался 24 ноября.

На дополнительные средства, выделенные областным бюджетом, подрядчик должен был провести ямочных ремонт с нарезанием карт. Но в день, когда организация должна была приступить к укладке асфальта, произошёл форс-мажор.

— У подрядчика сломался асфальтоукладчик. Из-за вынужденного простоя — остыла асфальтовая смесь. Участок в районе универмага рабочим ещё удалось закатать. На втором отрезке, напротив дома № 6 по улице Кирова, получился сплошной брак. Поэтому приняли решение расторгнуть договор с подрядчиком, — рассказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино.

На ремонт было выделено около 4 млн рублей. Оплата будет произведена в объёме выполненных работ и после проведения экспертизы.

Доделывать улицу Кирова будут в следующем году.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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