Разновидности шпаклевки, сфера ее использования и методы нанесения

С помощью шпаклевки можно с легкостью выровнять стены, что позволяет в последующем качественно нанести финишное декоративное покрытие. В настоящее время в продаже имеются многочисленные разновидности, которые отличаются своим назначением и особенностями работы с таким материалом.

Использование шпаклевки станет отличной альтернативой для выравнивания стен с помощью листов гипсокартона. Расскажем поподробнее о том, какие существуют разновидности такого материала, сколько сохнет шпаклевка и как самостоятельно выровнять стены с помощью такого отделочного материала.

Разновидности

Все предлагаемые в строительных магазинах шпаклевки можно разделить на две основных группы: стартовые и финишные. В продаже можно найти универсальную шпаклевку, которая используется как для предварительного выравнивания стен, так и выполнения гладкого финишного покрытия.

Стартовая шпаклевка позволяет выравнивать стены, устраняя имеющиеся неровности, сколы и повреждения. Изготавливается такой материал из гипсового компонента, мела и наполнителей крупной фракции. Стартовые шпаклевки быстро застывают, после чего их вручную шлифуют наждачкой или специальными шлифмашинками.

Финишная шпаклевка предназначается для чистовой отделки стен. Она наносится ровным тонким слоем, а после высыхания образует твердый слой. В магазинах предлагают сухую финишную шпаклевку и уже полностью готовые к использованию смеси.

Виды в зависимости от основы смеси

Также принято разделять шпаклевки в зависимости от сырья, из которого они изготавливаются. От этого зависят возможности по использованию такого материала, а также прочность и долговечность выполненной отделки.

Принято выделять следующие виды:

гипсовая;

цементная;

акриловая;

полимерная.

Каждая из разновидностей имеет определенные преимущества и недостатки. Например, гипсовая шпаклевка отличается пластичностью и простотой в работе. Цементные разновидности устойчивы к перепадам температур, они не бояться влаги, поэтому их можно использовать для наружных отделочных работ. Акриловые шпаклевки универсальны в использовании. Они могут применяться для выравнивания стен и декоративной отделки поверхности. В последние годы все большей популярностью пользуются полимерные шпаклевки, которые долговечны и просты в использовании. Полимерные смеси позволяют создавать прочное и долговечное покрытие, невосприимчивое к перепадам температур и повышенной влажности.

Способы нанесения

Наносить шпаклевку на стену можно с помощью мощных компрессоров, которые позволяют провести всю работу максимально быстро и качественно. Профессионалы также используют полумеханический способ нанесения шпаклевки, для чего необходим нагнетатель или мощный компрессор. При ремонте своими руками приготовленный состав наносят вручную, используя для этого шпатели различных размеров.

Как правильно наносить на стену

Перед нанесением шпаклевки необходимо удалить с поверхности остатки старых материалов, зачистив стены до кирпичной кладки или бетонной плиты.

Все существенные по своему размеру трещины и сколы следует заделать с помощью бетонного раствора. Со стен нужно удалить грязь, пыль и жирные пятна.

Поверхность обязательно грунтуется, после чего выжидают около получаса, что необходимо для подсыхания нанесенного состава. Шпаклевать стены без такой грунтовки не следует.

Разведенную по инструкции шпаклевку наносят вручную или с помощью специального компрессора. Поверхность разравнивают широким и узким шпателем. Может носиться несколько слоев шпаклевки, при этом нужно дожидаться полного высыхания раствора, на что обычно уходит несколько часов.