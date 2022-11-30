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«ОДК-Сатурн» расширяет программу целевого сотрудничества

30.11.2022, 9:09, Новости
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«ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) расширяет программу целевого сотрудничества со студентами Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ), обучающимися по востребованным для предприятия направлениям.

Среди приоритетных направлений, в которых сегодня заинтересованы предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации – машиностроение, металлургия, электроника и наноэлектроника, двигателестроение, стандартизация и метрология.

– «ОДК-Сатурн» предлагает студентам университета обучение на основе целевого договора. Обучающемуся выплачивается дополнительная стипендия от предприятия, предоставляется возможность прохождения всех видов производственной практики и подготовки дипломного проекта в интересах предприятия. Кроме того, после окончания вуза гарантируется трудоустройство в высокотехнологичной современной компании, своевременная выплата заработной платы и все социальные гарантии, – говорит директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

В ноябре компания провела профориентационную встречу со студентами 2-4 курсов ЯГТУ, направленную на привлечение технически грамотных специалистов для укрепления кадрового потенциала предприятия. На встрече присутствовали представители Учебного центра «ОДК-Сатурн», конструкторских отделов, опытного завода и дирекции по информационным технологиям, которые рассказали о потребности в молодых специалистах, а также возможностях и перспективах работы в подразделениях «ОДК-Сатурн».

Встреча представителей рыбинского предприятия ОДК со студентами ЯГТУ стала одним из инструментов реализации Дорожной карты – плана мероприятий по сотрудничеству компании и вуза, в рамках которого проводятся совместные профориентационные мероприятия, экспертизы проектных разработок, экскурсии на предприятие и стажировки преподавателей.




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