Забивные металлические сваи — отличия, виды

Установка свайного фундамента займет минимальный срок при выборе металлических забивных свай. Необходимость применения опирается на весомые причины. Следует комбинировать разновидности изделия для лучшего распределения нагрузки.

Принципиальные отличия

Стандартный ленточный фундамент постепенно оттесняется свайным основанием. Строительство начинается с изысканий, поскольку потребуется выяснить не только конфигурацию и границы участка.

В расчет берут состояние рельефа, местонахождение ближайших объектов и коммуникаций. Учитываются климатические условия и наличие подъездных путей. Особое значение придается составу почв и близости подводных источников.

Неустойчивые пласты встречается достаточно часто, перенос стройплощадки на другое место просто невозможен. Остается единственный вариант выхода из непростой ситуации — свайный фундамент. Предпочтение отдается металлическим забивным конструкциям.

В каталоге интернет-магазина собраны сертифицированные забивные сваи завода производителя . Принимаются заказы на изготовление индивидуальных изделий. Демократичная цена снизиться для оптовиков и постоянных партнеров. Предоставляются услуги по доставке и установке.

Разновидности свай

Металлические забивные сваи пришли в гражданское строительство примерно с середины 20 века. Раньше использовались военными при возведении различных объектов. За последние годы произошла модификация, связанная с обработкой изделий.

Стальная труба действительно обладает особой прочностью, специальные добавки способствуют износостойкости. Однако этого будет недостаточно, учитывая постоянное нахождение в земле.

Принято обязательно проводить оцинковку. Предпочтительней использовать горячий способ, лучше заполняющий пустоты на поверхности. Одной защиты от коррозии недостаточно. Нанесение полимерного состава становится нормой для производителей.

Применяется порошковая краска с содержанием полимера или особый состав (поливинилхлорид, полиэтилен). Дополнительный слой оберегает от постоянной влажности, агрессивной среды, перепадов температур. Срок эксплуатации вырастает до 130-150 лет.

Забивная свая способна уходить на значительное расстояние от поверхности (15-89 м). Предстоит закрепиться в плотных грунтах, иначе будет сложность выдерживать нагрузки от многоэтажных домов.

Одну разновидность свай отличает острый конец, изделие напоминает внешне заточенный карандаш. Такая форма помогает быстрее проникать в глубину. Второй тип не нуждается в острие, поскольку необходимо произвести наращивание. Для соединения используют болты с гайками или применяют сварку.