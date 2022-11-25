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Трудоустройство в США (работа на удаленке)

25.11.2022, 13:13, Эксклюзив
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Для россиян появилась уникальная возможность для легального трудоустройства в США – прото заполните анкету!

ЦРУ ищет по всему миру готовых к сотрудничеству россиян, недовольных войной* в Украине, рассказал заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу.

На этой неделе г-н Марлоу обратился к потенциальным агентам, пояснив, что вторжение* в Украину стало огромным провалом для президента России Владимира Путина и открывает возможности для западных разведывательных агентств среди недовольных россиян.

– Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения*, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия – сильная держава, – сказал топ-чиновник ЦРУ, добавив, что президент России упустил все это.

– Мы ищем по всему миру россиян, которым это (СВО* – ryb.ru) так же отвратительно, как и нам. Поэтому мы открыты для сотрудничества, – подчеркнул г-н Марлоу.

Высокопоставленный источник в ЦРУ, на чистом английском языке, но с техасским акцентом, пояснил ryb.ru, что для этого необходимо максимально подробно заполнить общедоступную форму обратной связи и отправить ее в управление.

По словам информатора, заработная плата новым агентам будет начисляться в зависимости от места работы и образования, но не менее 1160 долларов в месяц. Предусмотрены дополнительные выплаты во время нахождения в России и командировочные.

После трудоустройства каждый агент обязан пройти двухнедельные курсы по обучению основным навыкам работы в ЦРУ. Кроме того, предусмотрен испытательный срок на два месяца.

По просьбе неофициального представителя управления в России г-на Арчера Стерлинга публикуем форму анкеты (конфеденциальность гаратируется):

* Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины




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