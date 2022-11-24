Новости от администрации Рыбинска

В Рыбинске подготовят проект строительства дома под расселение

По итогам электронного аукциона выполнять проектную документацию для нового строительства пятиэтажного здания на улице Корнева, участок 111 будет рыбинская компания (вероятно новый муниципальный «Центр сопровождения проектов»). Весной проект должен пройти госэкспертизу. Планируется, что строительство начнется в 2023 году.

В проектной документации подрядчик должен предусмотреть квартирографию здания с учетом размещения одно- и двухкомнатных квартир. Согласно законодательству будущие жильцы должны получить не меньше квадратных метров, чем имеют сейчас.

Площадь земельного участка более трех тысяч квадратных метров. Кроме самого МКД проектировщик распланирует придомовую территорию с учетом формирования доступной среды для маломобильных граждан.

Также спроектирует проезды, тротуары, парковку для автотранспорта, место для размещения контейнеров для сбора ТБО, наружное освещение территории, озеленение и небольшую детскую площадку.

– Строительство нового дома позволит расселить из аварийного жилья 40 семей. Кроме того, в этом году покупаем для расселения жилье на 10 млн рублей, в следующем – на 20 млн. В общей сложности благоустроенное жилье получат 54 рыбинские семьи, – рассказал Дмитрий Рудаков, глава города Рыбинска.

Проектные работы финансируются из городского бюджета по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В городе состоится гала-концерт фестиваля молодежного творчества «Я — молодой!»

Мероприятие пройдёт во Дворце молодёжи сегодня, 24 ноября. Начало в 18:00.

«Я — молодой!» — это традиционный праздник молодежного творчества в Рыбинске. В этом году он 21 по счёту. Организаторами фестиваля выступают — центр «Максимум» при поддержке управления по молодёжной политике Рыбинска.

— XXI фестиваль творческой молодёжи собрал гораздо больше участников, чем в предыдущие годы. Заявки подали более 100 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурсанты демонстрировали себя в трех направлениях: оригинальном жанре, вокале и хореографии. В отборочном туре выступления участников оценивало профессиональное жюри: ведущие руководители, педагоги вокальных и хореографических коллективов Рыбинска и Ярославля. В этом году жюри отметили высокую подготовку участников фестиваля, с сильными и интересами номерами, — рассказали организаторы конкурса.

Участники с лучшими номерами сегодня примут участие в гала-концерте фестиваля, где состоится награждение победителей дипломами, вручение подарков и призов.

Самый новогодний двор, ёлку, подъезд, окно и балкон

С 1 декабря в Рыбинске начинается приём заявок на традиционный конкурс «Новогодний город». К участию приглашают жителей частных и многоквартирных домов, активистов и общественников разных микрорайонов города.

За умение создавать красоту вокруг себя и дарить праздничное настроение рыбинцы могут получить призы и общественное признание. В Рыбинске объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление. Номинаций пять: «Новогодний двор», «Новогодняя ёлка», «Новогодний подъезд», «Новогоднее окно», «Новогодний балкон». Участвовать могут все желающие, как группой жителей, так и индивидуально.

Организаторы — управление по развитию местного самоуправления администрации Рыбинска, творческую фантазию и масштаб конкурсных работ рыбинцев не ограничивает, условий для участников — минимум.

— Участники могут использовать при оформлении любые праздничные украшения: гирлянды, плакаты, новогодние игрушки. При оформлении двора — снежные фигуры, горки, ледовые городки и крепости. В номинации «Новогоднее окно» жюри будет оценивать украшенные аппликацией или рисунками окна в подъездах. Для жителей частного сектора, пожелавших принять участие в конкурсе, условие одно — ваше новогоднее творчество должно быть не за забором, а на доступной для горожан общественной территории. Ведь конкурс призван создать праздничное настроение не только себе, но и своим соседям, — рассказала начальник по работе с институтами гражданского общества управления по развитию местного самоуправления Марина Демидова.

Заявки на конкурс «Новогодний город» принимаются с 1 по 22 декабря. 23 числа жюри подведет итоги. Фотографии и видео можно приносить по адресу: ул. Рабочая, 1, каб. 300, телефон +7 (4855) 29-00-56. Или присылать на электронную почту: [email protected] Материалы необходимо направлять в формате JPEG или TIFF, ролики – МР4.