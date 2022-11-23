Официально про внеочередное повышение тарифов ЖКХ

С 1 декабря 2022 года в Рыбинске изменится размер платы за содержание жилого помещения, который не пересматривался с 2019 года.

Индексация коснется муниципального жилья, в котором проживают наниматели по договорам социального найма, а также собственников жилых помещений в МКД, которые самостоятельно не приняли на общем собрании решение о размере платы по этой статье расходов (за содержание жилого помещения).

Индексация размера платы за содержание жилого помещения составит 9,9%, отметили в прес-службе администрации города. Изменения для населения в денежном выражении зависят от вида благоустройства многоквартирного дома и составят от 0,74 до 3,03 рублей с одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

В городском управлении экономического развития и инвестиций пояснили основания, которыми обусловлено проведение индексации:

– В соответствии с нормативным документами Минстроя России, имеющими рекомендательный характер, размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме рекомендуется устанавливать с учетом ежегодной индексации на индекс потребительских цен. По данным Ярославльстата с декабря 2019 по октябрь 2022 года индекс потребительских цен по Ярославской области составил 127,6%.

В строгом соответствии с указанными рекомендациями плата за содержание жилого помещение могла вырасти в 1,3 раза, что недопустимо. Специалистами администрации было разработано несколько вариантов индексации, из которых был выбран наиболее мягкий и приемлемый для собственников вариант.

При индексации размера платы за содержание жилого помещения на предлагаемый уровень, увеличение платы за услуги ЖКХ составит не более 9,9%. При этом доля расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составит в среднем от 6,0% до 18,0%. Это не превышает региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленный в размере 22%.

Собственники на общих собраниях могут установить перечень выполняемых услуг, требования по качеству, а также размер платы за содержание и ремонт жилья путем внесения изменений в договор управления многоквартирным домом.

Напомним, индексация тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Изменения приняты на федеральном уровне постановлением правительства РФ. Это будет второе повышение тарифов за год, а причиной стал резкий рост цен после начала «специальной военной операции» в Украине.

Напомним, предыдущее было с 1 июля 2022 года и примерно на 4,5%.

– Индексация проводится в рамках ежегодной инфляции, которая отражается на стоимости ресурсов, ремонте сетей и объектов, стоимости топлива для котельных, реагентов для очистки воды. Перенос сроков вызван ростом инфляции. При этом необходимо в каждом регионе обеспечивать бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ ( sic!), — рассказала директор департамента регулирования тарифов Ярославской области Мария Сачкова.

Так как повышение перенесено со следующего года, то следующая индексация произойдёт только 1 июля 2024 года, утверждают областные чиновники, но в это мало верится.

Как сообщили в департаменте, размер платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами для многоквартирных домов с 1 декабря увеличится на 9% и составит 104 рубля 11 копеек с человека, для индивидуальных домов — 117 рублей 99 копеек с человека. Тариф на электроэнергию для населения составит 4,55 рубля за киловатт-час. Для тех, чьи дома оборудованы электроплитами, жителей села и членов садоводческих товариществ стоимость одного киловатт-часа с 1 декабря 2022 года составит 3,19 рубля. Тариф за газ для жилых домов составит 8,92 рубля за кубометр (рост на 8,5%). Стоимость услуг по водоотведению, горячему и холодному водоснабжению и отоплению в среднем вырастет на 8,5 — 10%.

Как пояснили в департаменте регулирования тарифов Ярославской области, в разных муниципальных образованиях увеличение по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года не должен превысить 11% по отношению к ноябрю 2022 года. Итого за год – приблизительно на 14-15%.

Как и прежде сохраняются все меры социальной поддержки населения через органы соцзащиты.