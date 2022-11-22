Подрядчика для ремонта моста через Волгу определили ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Подрядчика для ремонта моста через Волгу определили

22.11.2022, 15:15, Новости
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Реконструкцию будет выполнять акционерное общество «Группа компаний ЕКС». Это стало известно по итогам электронного аукциона на капитальный ремонт Волжского моста.

— ЕКС имеет опыт аналогичных работ, обладает необходимыми мощностями. Кроме того, организация является разработчиком технической документации на капремонт. Срок выполнения ремонта — с даты заключения контракта по 31 июля 2024 года. Работы будут выполнять поэтапно в соответствии с графиком. Стоимость контракта – 2 млрд 860 млн рублей, — прокомментировал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Напомним, к ремонту моста в Рыбинске обещали приступить еще в марте этого года, но ПСД в срок не подготовили, да и цены на стройматериалы подскочили.

Деятельность компании ЕКС в городе началась с того, что местная администрация расторгла контракт на берегоукрепление Волжской набережной в Казанском тупике с предыдущим подрядчиком, «по причине изменения проекта» и заключила новый – с «ЕКС» (была единственным участником торгов). В сроки выполнения контракта новый подрядчик естественно не уложился.

После этого, ЕКС взялась за разработку проектно-сметной документации на капремонт моста, и тоже сорвала все сроки исполнения.

Кроме этого, компания ведет работы по берегоукреплению Волги от ДК «Вымпел» до ДС «Полёт». Срок исполнения – ноябрь 2023 года.

Работы начнутся в этом году с подготовительных мероприятий и закупки материалов, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска. К реконструкции мостового сооружения компания приступит весной 2023-го. Организации предстоит выполнить демонтаж элементов моста с последующими ремонтно-восстановительными работами, переустройство электрических сетей, устройство автомобильной дороги, организацию дорожного движения на период эксплуатации, озеленение и рекультивацию земель после окончания строительства.

На время реконструкции моста движение по нему полностью перекрываться не будет. Проектом предусмотрена организация реверсивного движения, чтобы сохранить трафик.




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