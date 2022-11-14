Металлические софиты для кровли

Монтаж кровли требует профессионального подхода. Мало просто установить скелет и закрыть его металлом или каким-то другим материалом. Чтобы кровельный «пирог» был качественным, стоит позаботиться и о карнизном свесе.

Если верхняя часть – это продолжение отделки крыши, то тыльную сторону нужно правильно оформить, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем. Для этого используются специальные облицовочные материалы.

Как показывает практика, самым простым и практичным решением считаются металлические софиты https://www.vertum.su/catalog/metallicheskie-sofity/ . С их помощью можно создать механическое ограждение, которое будет надежным. К тому же, кровля будет надежно защищена и в нее будет поступать воздух.

Типы

Панели бывают разные. В продаже можно найти не только стандартные варианты, которые имеют одну или две полосы, но и трехполосные. Выбирать стоит внимательно и обращать внимание на многочисленные критерии.

Специалисты советуют не спешить и первым делом обращать внимание на механическую стойкость. Чем крепче будет обшивка, тем лучше. Прочность – важный критерий, который влияет на перфорацию.

Если выбрать сплошные панели, которые считаются традиционными, то не стоит надеяться, что вентиляция будет поддерживаться на должном уровне. Такой вариант подходит только для конструкций, которые имеют открытую крышу. К примеру, можно так оформить кровлю беседки или веранды.

Если металлические софиты нужны для крыши дома, то идеальным решением будет перфорированный вариант. Перфорированные софиты изготавливаются по уникальной технологии и позволяют закрывать свесы. Гофра не прилегает плотно к самому свесу. Следовательно, остается щель, которая и позволяет воздуху нормально циркулировать.

Преимущества

У каждого изделия есть свои преимущества. Металлические софиты действительно заслуживают внимания. Альтернативных решений много и все они заслуживают внимания, но у металлических вариантов есть достоинства, которые позволяют сделать правильный выбор.

К основным плюсам можно отнести следующие:

Высокий уровень надежности; Безопасны для человека и окружающей среды; Могут использоваться на протяжение долгого времени.

Если требуется приобрести действительно качественный материал, то стоит обратить внимание на стальные софиты, которые прошли полимерную обработку. Что касается меди, то этот материал также заслуживает внимания. Его не нужно дополнительно обрабатывать и заботиться о том, чтобы не пошла коррозия. В случае, если нужна легкая конструкция, то стоит приобрести алюминиевые изделия.