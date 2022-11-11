Начались распродажи – как не попасть на уловки онлайн-аферистов

Сегодня Всемирный дня шопинга, а за ним, как правило, следует пора распродаж – различные акции и «черные пятницы» вплоть до новогодних праздников.

Эксперты ярославского отделения Банка России предупреждают о том, что в это время финансовые мошенники активизируют свою преступную деятельность. Чего же надо опасаться в этот период? Чем чреват ажиотаж шопоголиков, учитывая, что большую часть покупок во время таких акций люди совершают онлайн?

Эксперты предупреждают, что эти периоды возрастает количество фишинговых сайтов – поддельных интернет-магазинов. Внешне они могут выглядеть как подлинные сайты знакомых нам онлайн площадок для шопинга, а их адресная строка отличаться буквально на один символ от настоящего интернет-магазина. Но если ввести данные своей карты на таком поддельном ресурсе, то вместо желаемой покупки можно лишиться всех денег на карте.

Делая покупки в интернете мы не должны забывать о правилах безопасности, советует эксперт ярославского отделения Банка России по кибербезопасности Андрей Коценко:

– Не переходите по подозрительным ссылками из электронных писем и сообщений, адреса сайтов интернет-магазинов находите самостоятельно и сохраняйте у себя в закладках. Обязательно обновляйте антивирусные программы на своих гаджетах. И ещё один важный совет – для покупок в интернете используйте отдельную карту, куда перечисляйте нужную сумму непосредственно перед покупкой или установите лимит трат, так вы убережете деньги на основной карте, куда получаете зарплату или пенсию.