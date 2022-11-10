Продукты немного подешевели

В октябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания немного подешевела – на 0,4 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на яблоки (-7,9%). Кроме этого, подешевели маргарин, сахар, творог, сметана и соль.

Больше всего в октябре подорожали огурцы – на 10,4 процента. Выросли цены и на капусту, яйца, хлеб, рис и молоко.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 070 рублей против 5 093 рублей месяцем ранее.

Отметим, по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги значительно вырос – на 110,6 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

