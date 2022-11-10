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Продукты немного подешевели

10.11.2022, 18:18, Главное
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В октябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания немного подешевела – на 0,4 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на яблоки (-7,9%). Кроме этого, подешевели маргарин, сахар, творог, сметана и соль.

Больше всего в октябре подорожали огурцы – на 10,4 процента. Выросли цены и на капусту, яйца, хлеб, рис и молоко.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 070 рублей против 5 093 рублей месяцем ранее.

Отметим, по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги значительно вырос – на 110,6 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

495,86

616,49

619,83

100,5%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

283,67

95,03

94,56

99,5%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

169,20

197,02

197,40

100,2%

Баранина (кроме бескостного мяса),
кг

1,8

0,15

623,60

93,54

93,54

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

158,64

185,66

185,08

99,7%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

292,88

17,21

17,08

99,2%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

832,70

124,73

124,91

100,1%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

127,70

75,50

74,49

98,7%

Маргарин, кг

6

0,5

254,02

134,39

127,01

94,5%

Сметана, кг

1,8

0,15

281,28

43,71

42,19

96,5%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

63,96

579,70

586,30

101,1%

Творог нежирный, кг

10

0,83

363,27

316,32

302,73

95,7%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

704,59

147,65

146,79

99,4%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

71,41

104,31

107,12

102,7%

Сахар-песок, кг

20

1,67

66,26

115,65

110,43

95,5%

Печенье, кг

0,7

0,06

243,91

14,58

14,23

97,6%

Карамель, кг

0,7

0,06

356,81

21,04

20,81

98,9%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1458,00

60,31

60,75

100,7%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

17,66

5,51

5,37

97,5%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

3148,61

190,40

191,54

100,6%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

47,97

81,47

79,95

98,1%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

54,58

514,05

523,06

101,8%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

83,46

518,63

521,63

100,6%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

108,17

44,55

45,07

101,2%

Пшено, кг

6

0,5

49,26

24,47

24,63

100,7%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

65,76

40,65

40,00

98,4%

Вермишель, кг

6

0,5

102,22

51,61

51,11

99,0%

Картофель, кг

150

12,5

24,21

307,25

302,63

98,5%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

19,10

53,32

55,71

104,5%

Лук репчатый, кг

20

1,67

29,21

49,50

48,68

98,3%

Морковь, кг

35

2,92

31,98

95,14

93,28

98,0%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

103,20

14,02

15,48

110,4%

Яблоки, кг

18,6

1,55

94,67

159,28

146,74

92,1%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5092,68

5070,11

99,6%



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