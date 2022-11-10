Продукты немного подешевели
10.11.2022, 18:18, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
В октябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания немного подешевела – на 0,4 процента.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на яблоки (-7,9%). Кроме этого, подешевели маргарин, сахар, творог, сметана и соль.
Больше всего в октябре подорожали огурцы – на 10,4 процента. Выросли цены и на капусту, яйца, хлеб, рис и молоко.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 070 рублей против 5 093 рублей месяцем ранее.
Отметим, по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен на товары и услуги значительно вырос – на 110,6 процента.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
495,86
|
616,49
|
619,83
|
100,5%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
283,67
|
95,03
|
94,56
|
99,5%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
169,20
|
197,02
|
197,40
|
100,2%
|
Баранина (кроме бескостного мяса),
|
1,8
|
0,15
|
623,60
|
93,54
|
93,54
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
158,64
|
185,66
|
185,08
|
99,7%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
292,88
|
17,21
|
17,08
|
99,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
832,70
|
124,73
|
124,91
|
100,1%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
127,70
|
75,50
|
74,49
|
98,7%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
254,02
|
134,39
|
127,01
|
94,5%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
281,28
|
43,71
|
42,19
|
96,5%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
63,96
|
579,70
|
586,30
|
101,1%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
363,27
|
316,32
|
302,73
|
95,7%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
704,59
|
147,65
|
146,79
|
99,4%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
71,41
|
104,31
|
107,12
|
102,7%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
66,26
|
115,65
|
110,43
|
95,5%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
243,91
|
14,58
|
14,23
|
97,6%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
356,81
|
21,04
|
20,81
|
98,9%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1458,00
|
60,31
|
60,75
|
100,7%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,66
|
5,51
|
5,37
|
97,5%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
3148,61
|
190,40
|
191,54
|
100,6%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47,97
|
81,47
|
79,95
|
98,1%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
54,58
|
514,05
|
523,06
|
101,8%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
83,46
|
518,63
|
521,63
|
100,6%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
108,17
|
44,55
|
45,07
|
101,2%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
49,26
|
24,47
|
24,63
|
100,7%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
65,76
|
40,65
|
40,00
|
98,4%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
102,22
|
51,61
|
51,11
|
99,0%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
24,21
|
307,25
|
302,63
|
98,5%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
19,10
|
53,32
|
55,71
|
104,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
29,21
|
49,50
|
48,68
|
98,3%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
31,98
|
95,14
|
93,28
|
98,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
103,20
|
14,02
|
15,48
|
110,4%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
94,67
|
159,28
|
146,74
|
92,1%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5092,68
|
5070,11
|
99,6%
Смотреть комментарии → Комментариев нет