Александр Козлов. Ситуация на Байкале и Волге при действующем руководителе Минприроды

Несмотря на наличие государственных спецпрограмм, нацеленных на оздоровление этих уникальных водных объектов России, экологическая ситуация в акваториях одной из ключевых водных артерий РФ и самого крупного резервуара пресной воды на планете оставляет желать лучшего.

Байкал: «зеленый све»увеличению загрязнений

Экосистема самого масштабного на планете по глубине и запасам пресной воды озера находится под серьезной угрозой. За долгие годы оно накопило в себе большое количество сточных вод, отходов промышленности и микропластика. Ситуация такова, что ряд экспертов уже стали достаточно скептически относиться к перспективе очистки озера. А в последнее время проблема загрязнения Байкала усугубилась — со сточными водами сюда попадает критическое количество хлоридов и взвешенных веществ. В 2021 году их концентрация фиксировалась на отметках от 1,5 до 14 раз выше нормы.

В этой ситуации министр природопользования и экологии Александр Козлов выступает с сомнительной инициативой, которую уже успело раскритиковать экспертное сообщество (российское отделение Greenpeace и ряд представителей Российской академии наук). Ведомство, которое с 2020 года возглавляет Александр Козлов, предложило разрешить увеличение уровней допустимого содержания токсичных веществ в сбросах в питающие Байкал реки и в само озеро. Законопроект был опубликован на сайте regulation.gov.ru. Согласно этим планам «безопасными» может считаться рост значений: по железу — в 10 раз, по хрому — в 1,3 раза, по ртути — в 13 раз, а по галогенорганическим соединениям — в 200 раз. По последней позиции можно говорить о фактическом устранении ведомства от контроля уровня загрязнения.

Волга: угроза краснокнижникам

Основных факторов загрязнения Волги несколько и они хорошо всем известны. Это промышленные сбросы, а также канализационные и сельскохозяйственные стоки. Что с этим делать — тоже понятно. Необходимо четкое следование перечню мероприятий и критериев отбора финансируемых объектов в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». О том, что здесь не все в порядке, свидетельствует отчет Счетной палаты РФ о проверке исполнения федпроекта, который был опубликован в конце 2020 года. Зафиксированное в документе утверждение о том, что «большинство водоемов бассейна Волги на протяжении десятилетий характеризуются как “загрязненные” и “грязные”» имеет прямое отношение к министру природных ресурсов Александра Козлова.

Ситуацию с волжской экологией также усугубило решение чиновника разрешить вырубку порядка 15 тыс. реликтовых деревьев на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Министр Александр Козлов поставил свою подпись под документом, действие которого, по экспертным оценкам, приведет к необратимым последствиям — нарушению среды обитания и сокращению численности краснокнижников (представителей флоры и фауны).