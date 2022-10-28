В Ярославском регионе выявили 48 поддельных банкнот ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Ярославском регионе выявили 48 поддельных банкнот

28.10.2022, 10:34, Новости
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В III квартале в банковской системе Ярославской области выявлено 45 поддельных банкнот Банка России и 3 фальшивых денежных знака иностранных государств.

За три месяца обнаружена 21 пятитысячная, 16 тысячерублевых и 8 двухтысячных банкнот с признаками подделки. Все 3 выведенных из обращения поддельных иностранных денежных знака имеют номинал 100 долларов США.

– Напомню жителям региона о том, что фальшивые деньги не подлежат обмену на подлинные, поэтому проверяйте деньги сразу, как только их получили на руки. А если в вашем кошельке обнаружилась сомнительная банкнота, ни коем случае не пытайтесь ею расплатиться – несите на проверку в банк, – советует заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Осуществляя проверку денег самостоятельно важно найти основные признаки подлинности на просвет, на ощупь и при повороте банкноты. В этом поможет бесплатное приложение «Банкноты Банка России».




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