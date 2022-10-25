Азартные игры в Средневековье

Азартные игры – это одно из древнейших видов развлечений в мире. Именно азартные игры были причиной, из-за которой люди теряли свою одежду, деньги, лошадей, поместья и даже королевства из-за всевозможных азартных игр. Даже в выдержках из дневников короля Генриха VII говорится о его любви к ставкам, из-за которых монарх терпел огромные убытки и долги. Стоит отметить, что ставки делались по-разному и в Средневековье не было казино, которые есть сейчас в наше время. Вместо этого были постоялые дворы и таверны, где можно было сыграть в разные азартные игры.

Игры, в которые играли в средние века

Для большинства людей в древности и средневековье карты, кости и нарды были одними из немногих коллективных источников развлечения. И несмотря на то, что это началось как привычка рабочего класса, азартные игры со временем сумели проникнуть во все слои общества. Вот небольшой список некоторых из самых популярных игр, в которые играли:

Игральные кости. Баккара. Нарды. Карты. Шашки.

Стоит подробно ознакомиться с тем, что представляла собой каждая игра и особенности.

Игральные кости

Кубические кости появились еще в 7 веке до нашей эры, и они достаточно быстро завоевали расположение игроков. Со временем кости стали одним из самых популярных видов развлечений. По сравнению с настольными и карточными играми, в которых нужна была тактика, для игральных костей не нужно было продумывать каждый шаг, ведь это игра чисто на везение. Вероятно, именно поэтому игра была чрезвычайно популярна в то время. Спустя время начали появляться разные вариации этой игры. Ниже можно ознакомиться с ними.



Вариант игры Описание Passe-dix Это одна из старейших игр в кости в истории. Об этом упоминается в Евангелии от Матфея как об игре, в которую играли римские стражники при распятии Иисуса. В пасс-дикс играют с тремя кубиками и неограниченным количеством игроков, а в игре нужен «банкир», который меняется после каждого раунда. Азар Предок знаменитых крэпсов, является одной из старейших средневековых английских игр в кости, упомянутых в знаменитом сборнике Чосера «Кентерберийские рассказы» в 14 веке. В нее играли двумя костями и имели довольно сложные правила, но по-прежнему оставались одной из самых популярных игр в кости 17-го и 18-го веков. Крэпс произошел от Хазарда в 19 веке с упрощением правил. Зара Одной из самых популярных игр в кости Средневековья была Зара, которая была настолько модной, что упоминалась даже Данте Алигьери в «Божественной комедии». В этой игре называлось число от 3 до 18, и игроки бросали по 3 кубика, стараясь максимально приблизиться к названной сумме. Проигравшую назвали «Зара».

Как можно заметить, у каждой вариации свои особенности. Вы можете сыграть в любую из игр даже сегодня.

Карты

Карточные игры быстро стали самой популярной формой развлечения в средние века, поскольку популярность игр в кости начала снижаться с 15 века. Эта популярная игра попала в Европу из Азии, Ближнего Востока и Аравии и распространилась по всему континенту до конца 16 века.

Карточные игры были законны только для знати, но не было социальной категории, которая не наслаждалась бы этим новым источником развлечения. Как только игра была запрещена, умные и новаторские игроки внесли несколько небольших изменений, чтобы она не нарушала писаные законы, и начали играть в нее под новым именем. Вот почему существует бесчисленное множество вариаций игры, все со своими небольшими изюминками.

Бассет был популярной карточной игрой на деньги, так как часто приводил к огромным проигрышам или выигрышам. Она считалась одной из самых требовательных игр того времени, напоминающей, по сути, лотерею.

Считается, что эта игра возникла в 15 веке. Karnöffel, впервые опубликованная в Баварии в 1426 году, является старейшей идентифицируемой европейской карточной игрой в истории. Игра ведется аналогичным образом и сегодня.

Триумфы были итальянской карточной игрой 15-го века, которая представляла собой аллегорию о картах Таро. Триумф — это происхождение английского выражения «козырь» и немецкого «trumpfen», которые переводятся как «туз в рукаве».

Дартс

Помимо карт и костей, одной из самых распространенных игр на ставки в Средние века была стрельба из лука и любое другое метательное оружие – стрелы, стрелковое оружие и даже небольшие ножи или топоры. Сегодня вместо лука и стрел используются дротики. Потребовалось много времени, чтобы этот вид развлечений стал тем, что мы знаем сегодня.

Азартные игры в Европе

Азартные игры были чрезвычайно популярны в Риме и Греции. Самая популярная игра в то время называлась Odd. По сути, это было очень похоже на Odds or Evens сегодня. Для этого требовалось всего два участника: первый должен был спрятать в руках несколько предметов, а второй игрок должен был угадать, нечетное количество предметов или нет. Раньше люди довольно часто делали ставки на эту игру. Современные аналоги доступны в демо режиме на сайте казино обзоров Kasynopl.online для всех ценителей риска.

Древние греки были большими любителями азартных игр, особенно игральных костей. По всей Греции есть даже заведения, похожие на казино, куда игроки часто могут зайти и хорошо провести время. К сожалению, эти места имели плохую репутацию среди греческих граждан. Даже когда дело доходит до греческой мифологии, говорят, что боги разделили землю с помощью игры в кости.

Азартные игры в Америке

Информации про игры в Средние века в Америке очень мало, но было обнаружено, что племена любили время от времени играть в кости. Недавно археологи обнаружили устройство, похожее на приборную доску, которое, как они утверждают, использовалось для игры в кости. В устройстве много отверстий, и они считают, что некоторые игральные кости провалятся через некоторые из отверстий, что приведет к разным результатам. По оценкам, устройству не менее 5000 лет, что делает его одним из старейших в своем роде.

Более того, у древних американских цивилизаций была игра, похожая на лудо. Раньше в игре было 6 значений, на которые вы могли делать ставки, такие как личные вещи, свой дом, другие вещи, сельскохозяйственные животные и т. д. Игра заканчивалась только тогда, когда любой из двух участников выигрывал все вещи других. В некоторых крайних случаях игроки делали ставки на еще более ценные вещи, такие как члены семьи или их свобода.

Как вы, наверное, знаете, азартные игры не были изобретены за последние пару сотен лет, и они пользовались такой же популярностью на протяжении всего средневековья. Многие варианты игр, которыми мы наслаждаемся сегодня, были созданы на основе игр, в которые наши предки играли каждый день. В некоторых частях мира эти традиции сохраняются, и вы все еще можете увидеть людей, играющих в старые версии игр, которые мы сегодня называем «классикой».

Современные аналоги азартных игр

От первых игральных костей до столь популярных сегодня игр в живом казино прошло не мало времени и все игры, известные еще в Средневековье, сильно изменились и приняли новую форму в современном мире. Это произошло за счет того, что человечество было очаровано ставками и азартными играми с момента их появления. А учитывая, что это хобби популярно как никогда, сегодня оно доступно не только в специальных заведениях, но и в интернете.

Сегодня, к счастью игроков, доступны популярные игры в онлайн-казино. Выбор развлечений сейчас намного больше, чем в средние века. Старые игры все так же популярны, но видоизменились и мало похожи на предшественников. Но при этом они несут все тот же посыл и созданы, чтобы развлекать.