Лазерная эпиляция лица

Избыточная растительность на лице — серьезная эстетическая проблема. Выраженный рост волос над верхней губой, на щеках, в области подбородка делает внешность непривлекательной, создает ощущение неуверенности в себе. Однако косметология позволяет решить эту проблему. Лазерная эпиляция лица — это безопасная, эффективная процедура по удалению лишних волос. Благодаря современному оборудованию, высокой квалификации врачей пройти процедуру можно без боли и дискомфорта.

« Клиника медицины кожи » проводит качественную коррекцию эстетических проблем с гарантией результата. Предлагаем пройти курс лазерной эпиляции лица в СПб для женщин и мужчин по доступной цене. Также мы занимаемся лечением заболеваний кожи и волос. Готовы браться за самые сложные случаи.

Об эффективности

Лазерная эпиляция лица позволяет решить вопрос роста нежелательных волос, в том числе и в тех случаях, когда неэффективна депиляция.

Показания

Среди оснований пройди лазерную эпиляцию зоны лица можно выделить:

Жесткость, видимость волос, их темный оттенок.

Воспаление волосяных луковиц. Косметологическая процедура проводится в качестве меры вторичной профилактики воспалительного процесса.

Нежная кожа. Применение методов депиляции может спровоцировать раздражение, локальное воспаление. Лазерная эпиляция волос на лице решает проблему радикально, поэтому дальнейшее развитие невозможно.

Возможна лазерная эпиляция светлых волос на лице, по желанию пациента. Перечень показаний неполный, более подробную информацию предоставит косметолог в ходе первичной консультации.

Противопоказания

Удаление избыточной растительности имеет минимум противопоказаний. Среди оснований для отказа от косметологической процедуры:

Наличие кожных дефектов: гнойников, бородавок, родинок.

Порезы и ссадины в области обработки.

Местное воспаление кожных покровов.

Острые инфекционные заболевания. Противопоказание относительное, требуется сначала пройти лечение.

Онкологические заболевания вне фазы ремиссии.

Беременность и период грудного вскармливания.

Гормональный дисбаланс.

Загорелая кожа, поскольку присутствует риск ожога.

В целом процедура безопасна, не несет рисков.

Как подготовится к процедуре

Чтобы женщине подготовиться к лазерной эпиляции лица, нужно придерживаться ряда рекомендаций:

За 14 дней до проведения эпиляции не стоит использовать скрабы, проводить пилинги и массажные процедуры.

За 2 дня нужно отказаться от нанесения масел и кремов.

За месяц следует отказаться от депиляции с применением сахара, воска. Нельзя удалять волоски пинцетом, механическим способом.

Исключить загар за месяц до проведения процедуры. Нельзя загорать естественным способом, ходить в солярий и пользоваться специальными средствами, автозагаром.

Если не соблюдать правила подготовки, велика вероятность осложнений. Например, загар повышает риск ожогов, термических поражений кожи.

Как проходит процедура лазерной эпиляции волос на лице

Способ проведения процедуры зависит от локализации проблемной области. Если говорить о порядке в целом, алгоритм будет таким:

Консультация специалиста.

Антисептическая обработка.

Настройка оборудования.

Непосредственно сама процедура. Она длится до 20-30 минут. Все зависит от сложности задачи.

Во время эпиляции человек не чувствует неприятных ощущений.

Реабилитация и уход после лазерной эпиляции лица

Реабилитация, период восстановления после процедуры занимает около недели. Сразу после проведения лазерной эпиляции кожа гиперемированная. Это нормальная реакция, пугаться ее не стоит. Изменение оттенка может сохраняться до нескольких часов, это естественная ситуация, которая сойдет на нет сама.

В течение следующий недели противопоказано пользоваться косметикой, долго находиться на солнце, увлажнять кожу.

Плюсы метода

Точечное влияние. Лазер воздействует только на луковицы волос.

Отсутствие боли, дискомфорта, неприятных ощущений.

Устойчивый результат.

Минимальная продолжительность восстановления.

Общее улучшение эстетики, внешнего вида лица.

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