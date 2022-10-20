В Рыбинске впервые состоится турнир по киберспорту

С 1 по 3 ноября в Рыбинске впервые пройдет открытый Кубок Ярославской области по киберспорту.

Соревнования состоятся в рамках Студенческой спартакиады. Кибертурнир станет дополнением к традиционным дисциплинам. Инициатором спортивного соревнования выступил департамент по физический культуре и спорту, идею поддержал компьютерный клуб «КИБЕРХАУС РЫБИНСК».

– Осенью проходит традиционная спартакиада для студентов. Для вовлечения и участия как можно большего количества ребят расширили список дисциплин традиционных видов спорта – волейбол, баскетбол и легкая атлетика – киберспортом. В нашей стране киберспорт официально признанный вид спорта, по нему проводятся турниры профессиональные и любительские, которые собирают огромное количество участников, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Александр Кормилицын.

Соревнования пройдут в формате 5×5, дисциплины: Global Offensive и Dota 2. Организаторы приготовили и разыграют призовой фонд в 160 тысяч рублей. Участие бесплатное, для участия нужно зарегистрировать команду, узнать подробности можно здесь: kiberdom.pro.

Также Студенческую спартакиаду дополнили дисциплины «скалолазание» и «русский жим».

Пресс-служба администрации города Рыбинска