В Рыбинске открылись первые инженерные классы для школьников

Классы авиастроительного профиля начали работу в средних школах № 12 имени П.Ф. Дерунова и № 23 имени С.И. Грудинского.

3 октября для пятиклассников этих школ в Кванториуме прошло торжественное собрание. Школьники посетили интерактивный музей, познакомились с проектной деятельностью и получили значки участников проекта.

Рыбинск стал первым городом Ярославской области, где открылись классы авиастроительного профиля. Обучение идёт на базе 5 и 10 классов. Всего с нового учебного года в России начали работу 126 инженерных классов. Для реализации проекта были привлечены 26 университетов и 40 индустриальных партнеров. В Рыбинске ими стали РГАТУ и ПАО «ОДК- Сатурн».

— За каждым классом закреплены кураторы. Дети не только изучают теорию и практику, но и посещают завод, видят производство. По итогам года будет представлен результат совместной работы. Это может быть, например, модель летательного аппарата, — рассказала заместитель директора департамента образования, начальник отдела развития общего и дополнительного образования Анжела Тимофеева.

Задача проекта — сформировать у школьников интерес к техническому творчеству, помочь им сориентироваться во множестве инженерных направлений и дать возможность попробовать профессию на практике. Специализированные классы помогут сделать переход из школы в вуз более осмысленным. А во время учебы ребят будут готовить к вступительным испытаниям.

— Программа рассчитана на пять лет. К десятому классу мы сможем оценить, насколько дети ориентированы на инженерные специальности. Десятиклассники, которые также участвуют в проекте, будут заняты в «Интеллектуальном реакторе» РГАТУ. Для них предусмотрены профориентационные мероприятия: экскурсии, мастер-классы, беседы, лекции специалистов ПАО «ОДК – Сатурн» и преподавателей Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П. А. Соловьева, — говорит Анжела Тимофеева.

В следующем году реализация проекта в Рыбинске будет продолжена. Планируется открыть инженерные классы еще в двух школах, развивать направление «Судостроение».

Пресс-служба администрации Рыбинска