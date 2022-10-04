Особенности и преимущества бетонирования опорных столбов для забора

Добротный, ровный, надежный и привлекательный забор не только украшает, но и защищает участок. Основной опорой таких конструкций являются мощные столбы. Долговечность их будет зависеть от материала исполнения. Специалисты в качестве основания используют стальные и асбестоцементные трубы, деревянные заготовки, кирпичные, комбинированные и бетонные опоры.

Как осуществляется бетонирование опорных столбов

Устанавливаются опоры различными способами, но самым надежным является бетонный раствор. Заказать готовый бетон можно прямо у завода-производителя с доставкой на объект. Используют материал в том случае, когда предполагается монтаж массивного забора на уплотненном грунте.

Бетонированию поддаются металлические профильные трубы круглого и квадратного сечения, асбестоцементные изделия и бетонные столбы различной толщины. Заливка бетонной смесью способна обеспечить:

устойчивость полотен конструкции к сильным ветровым нагрузкам;

увеличенные несущие возможности огорожи;

устойчивость забора к возможному расшатыванию;

антикоррозийную защиту основы стальных элементов.

Для бетонирования столбов подходит готовый раствор марок М300, М350 и М400. В компании «Стройнеруд» заказать бетон соответствующей консистенции можно в любое время суток. В смеси для бетонирования заборов используются заполнители, которые способны предотвратить усадку конструкции. Все это способствует быстрому застыванию продукта, гарантируя его прочностные показателя.

В зависимости от индивидуальных предпочтений, сложность рельефа, разновидности почвы и тяжести конструкции в готовую смесь могут добавляться специальные гидрофобизаторы присадки и пластификаторы, которые влияют на пластичность раствора.

Технология: что предлагают специалисты

Специалисты предлагают несколько технологий бетонирования столбов. Подбирается метод в зависимости от условий работы, материала, из которого возводят конструкцию, и прочих моментов.

Точечный вид бетонирования подойдет для любых грунтов. Используется заливка для сооружений из профнастила, дерева, евроштакетника и прочего. Здесь мастера посредство бура проделывают углубление на 1.5 метров. На дно заглубления укладывается 30 сантиметровая песчаная подушка.

Без использования специального оборудования и инструментов, а также грамотно выполненных расчетов, правильно залить и установить опорные столбы непросто.

Источник информации сайт: https://podolsk.beton50.com/.