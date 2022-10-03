Одноразовая медицинская одежда: особенность использования

Первым правилом медицинского работника является строгое соблюдение гигиены. Узнать сотрудника медучреждения можно по стерильным медицинским халатам, в которые они облачаются для проведения осмотра и различных процедурных манипуляций.

Одноразовая медицинская одежда: в чем особенность

Неотъемлемыми атрибутами образа являются перчатки, халат и шапочка. Изготавливается одноразовая одежда медицинская из латекса, специального полиэтилена, спанбонда, фибреллы, SMS и прочих материалов. Изделия обладают антистатическими качествами, антисептическими свойствами, не впитывают вредных веществ и не впитывает в себя грязь.

Регулярное использование комплектов одноразового использования и белья – барьер для дальнейшего распространения вирусов и инфекций. Одежда защищает и медсестру, и врача, и пациента.

Производители предлагают различные типы защитных одноразовых комплектов, которые разнятся в зависимости от цели и формы выпуска. Здесь одежда делится по группам:

одноразовое белье;

одежда;

комплект одноразового обмундирования;

защитные медицинские изделия.

В категорию одежды входят рубашки для рожениц, накидки и нарукавники, медицинские хирургические халаты и фартуки. В каталоге компании «Макс-Фарм» можно купить диски стоматологические , одноразовое белье и прочие комплекты одежды для сотрудников медицинской сферы. Различаются наборы в зависимости от процедуры. Комплекты могут быть акушерскими, хирургическими, противоэпидемическими и для проведения гинекологических манипуляций.

Одноразовая одежда для стоматологии и инструменты

Благодаря одноразовым хирургическим комплектам специалистам удается быстро подготовиться к операции, сохраняя стерильность и чистоту в помещении. Характеризуются такие наборы высочайшей прочностью, исключая вероятность разрывов в момент операционных манипуляций.

Широко используют такие варианты одноразовой одежды и в стоматологической сфере. на халатах предусмотрены специальные крепления для инструмента. Кроме того, могут изделия оснащаться лентами или накладными карманами для фиксирования дополнительных изделий.

В каталоге интернет магазина можно подобрать не только одноразовые наборы для любых целей, но и все необходимые расходники и сменные компоненты. Товар сертифицирован и имеет гарантию качества, отвечает установленным нормам и требованиям.

Источник информации: https://maks-farma.ru/.