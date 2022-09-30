Обзор печей-каминов «Литком» (LK)

Печи и камины торговой марки «Литком» (LK) – это спецоборудование, которое производится одним из главных поставщиков печных приборов. Концерн «Литком» находится на передовых позициях рынка в данном сегменте. Компания предоставляет богатый выбор качественных изделий, которые отвечают высоким стандартам в обеспечении благоприятной температуры и комфорта.

Предприятие «Литком» разрабатывает чугунную фурнитуру для печей, которая обладает высокой прочностью, применяя исключительно качественные высокие технологии. Широкий спектр оборудования включает продукцию для обогрева загородных домовладений, даже электрические печи, которые используют при строительстве парилок и электросаун.

Камины LK для отопления дачных домов

Теплые и комфортные печные топки и камины – это функциональные элементы, которые способны задать тон всему дизайну интерьера любого помещения. Учитывая, что такие печные приборы изготавливают из высококачественного чугуна, эти печи-камины производят достаточное количество тепла. Они способны преобразить любое пространство, создать неповторимое атмосферное настроение.

Сама конструкция печей-каминов состоит из каркаса высокой прочности с использованием декоративных элементов, объемной топки, зольника и надежного основания. Все печные дверцы должны быть оснащены герметичной задвижкой. Само жароупорное стекло на дверцах изготавливают с эффектом камина. Это значит, что оно создает чувство комфорта и уюта, передавая тепло живого огня и прекрасно вписывается в общую конструкцию оборудования.

Каждая модель камина Литком поддерживает концепцию «чистого» стекла. Благодаря этой системе можно легко наблюдать за живым огнем и получать поистине эстетическое наслаждение. С помощью регулирующей ручки на двери зольника можно настроить подход первичного или повторного захода воздуха в каминах. Такая функция дает возможность установить точные настройки и поддерживать процесс более продолжительного сгорания материала.

Основная масса печей-каминов этой марки дает возможность разогреть еду на внешней горизонтальной поверхности, которая может быть оснащена встроенной плитой.

Рекомендуемые модели печей-каминов Литком :

Ambra . Красивая модель в роскошном старинном стиле. Здесь предполагаются чугунный каркас с покрытием под патину, варочная поверхность с резной крышкой, стекло с тонкодекоративной чугунной решеткой.

. Красивая модель в роскошном старинном стиле. Здесь предполагаются чугунный каркас с покрытием под патину, варочная поверхность с резной крышкой, стекло с тонкодекоративной чугунной решеткой. Aosta . Компактный вариант для не слишком просторных помещений. Печь-камин имеет невысокую конструкцию, изысканно оформленный корпус, защитный элемент для удерживания дров в топке.

. Компактный вариант для не слишком просторных помещений. Печь-камин имеет невысокую конструкцию, изысканно оформленный корпус, защитный элемент для удерживания дров в топке. Bari. Простой лаконичный дизайн. Печь-камин имеет широкое функциональное применение как в жилых, так и нежилых помещениях. На внешней горизонтальной поверхности можно разогревать еду. Есть возможность установи трубы над или за камином.

Если вы заинтересованы в покупке печи-камина, которая будет устраивать по всем параметрам, обязательно примите во внимание предоставленную нами информацию.