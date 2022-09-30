Особенности современной имплантации зубов и установка брекет-систем

«Поделись улыбкой своей, и она к тебе еще не раз вернется…»

Красивые и здоровые зубы являются неотъемлемой частью профессионального имиджа. По этой причине многие люди все чаще обращаются к специалистам за помощью для восстановления нескольких или одного элемента. Стоматологией предлагаются два метода: установка брекетов и имплантация зубов в Серпухове , которые производятся по новейшим технологиям с использованием высококачественных расходных материалов и оборудования.

Имплантация зубов – надежная стоматологическая операция

Представляет собой процедура уникальную стоматологическую операцию, в ходе которой вживляется в челюстную кость искусственный зубной корень. Это имплантат, который производят из сплавов, выполненных на основе титанового материала. Продукт представляет собой биосовместимый сплав, которые не отторгается и не окисляется, не вызывает раздражения и аллергии, поэтому используется регулярно.

Искусственные корни напоминают винты, длина которых от 6 до 16 миллиметров, а диаметр – от 2.5 до 8 миллиметров. На верхушке изделия специальное крепление – абатмент.

Провести имплантацию и установить брекеты в Серпухове можно в медицинском центре “Здоровье”, где работают опытные профессионалы.

Исправить прикус возможно при помощи установки специальных брекет-систем. Устройства сдвигают отдельные элементы зубного ряда в необходимом направлении, вследствие чего выравнивается челюсть, возвращаясь в правильное анатомическое положение. При правильно выборе конструкции процесс восстановления и лечения проходит быстренько и без боли. Значительные улучшения во внешнем виде, появлении симметрии лица и исправлении дикции будут заметны примерно через год.

Можно ли совмещать брекет-системы и имплантаты

Искусственный зуб, закрепленный на титановом штифте, “вкручивается” в костную материю. Укореняются штучные клыки в течение полугода.

Если у пациента установлен искусственный зуб на штифте, устанавливать брекет-систему устанавливать не рекомендуется. Двигаться во время лечения такой орган не будет, поэтому должного результата ожидать не приходится.

Только в комплексе и грамотный профессиональный подход даст возможность сохранить здоровье зубов. Стоматолог, хирург и ортодонт работают совместно над установкой имплантата.

Источник информации сайт: https://y-zdorov.ru/.