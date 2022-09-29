Как правильно выполнить утепление пенополиуретаном

Посредством инновационной технологии напыления пенополиуретаном специалисты осуществляют утепление перекрытий, фасадов, стен, фундаментного основания различных сооружений. Проводить работу можно не только снаружи, но и внутри, так как готовый продукт полностью безвредный и экологичный. Бетонный, каркасный, деревянный дом, металлическая конструкция – за счет высокой адгезии можно использовать материал для любых поверхностей.

Плюсы использования пенополиуретана для утепления дома

Профессиональное утепление ППУ в СПб имеет много преимущественных характеристик, так как материалы обладает:

высокими гидроизоляционными качествами;

низкой теплопроводностью – до 0.03 Вт/мС;

паропроницаемостью – до 5% от своего объема;

устойчивость к химическим соединениям и кислотным средам;

отменные шумоизоляционные качества;

диапазон рабочих температур от – 1500С до +2200С;

повышенная механическая плотность.

Благодаря жидкому составу утеплитель сцепляется с поверхностью, формируя однородное монолитное покрытие без зазоров, трещин и мостиков холода.

Компания «Технопена» утепление дома ППУ в СПб провести на стадии строительства или ремонта. Профессионалы используют качественные материалы, что подтверждается сертификатами качества, на объект доставляют мощные установки высокого давления, при помощи которых проводится теплоизоляция быстро, качественно и безопасно.

Какие работы предшествуют процессу напыления

Перед тем как произвести утепление, профессионалы рассчитывают и подбирают нужную толщину утеплителя. На выбор оказывают непосредственное влияние особенности климата региона, личные предпочтения владельца и теплопроводность стройматериала, из которого возведены стены дома.

Подготовительный работы – первый этап, после которого можно приступать к самому процессу напыления пенополиуретана. Важно правильно подготовить поверхность, очистить ее от краски и старого покрытия, остатков старой теплоизоляции и прочего. Если на стенах присутствуют участки с масляными пятнами, их удаляют механическим методом. Все слабые участки поверхности снимаются, при необходимости осуществляется заделка с использованием цементно-песчаного раствора, гипса и прочего.

Напыление пенополиуретаном – сложная и ответственная задача, поэтому доверять ее рекомендуется специалистам с опытом.

Источник информации: https://tehnopena.ru/.