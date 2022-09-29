Как правильно выполнить утепление пенополиуретаном
29.09.2022, 17:17, Детали
Теги: Ремонт, Строительство
Посредством инновационной технологии напыления пенополиуретаном специалисты осуществляют утепление перекрытий, фасадов, стен, фундаментного основания различных сооружений. Проводить работу можно не только снаружи, но и внутри, так как готовый продукт полностью безвредный и экологичный. Бетонный, каркасный, деревянный дом, металлическая конструкция – за счет высокой адгезии можно использовать материал для любых поверхностей.
Плюсы использования пенополиуретана для утепления дома
Профессиональное утепление ППУ в СПб имеет много преимущественных характеристик, так как материалы обладает:
- высокими гидроизоляционными качествами;
- низкой теплопроводностью – до 0.03 Вт/мС;
- паропроницаемостью – до 5% от своего объема;
- устойчивость к химическим соединениям и кислотным средам;
- отменные шумоизоляционные качества;
- диапазон рабочих температур от – 1500С до +2200С;
- повышенная механическая плотность.
Благодаря жидкому составу утеплитель сцепляется с поверхностью, формируя однородное монолитное покрытие без зазоров, трещин и мостиков холода.
Компания «Технопена» утепление дома ППУ в СПб провести на стадии строительства или ремонта. Профессионалы используют качественные материалы, что подтверждается сертификатами качества, на объект доставляют мощные установки высокого давления, при помощи которых проводится теплоизоляция быстро, качественно и безопасно.
Какие работы предшествуют процессу напыления
Перед тем как произвести утепление, профессионалы рассчитывают и подбирают нужную толщину утеплителя. На выбор оказывают непосредственное влияние особенности климата региона, личные предпочтения владельца и теплопроводность стройматериала, из которого возведены стены дома.
Подготовительный работы – первый этап, после которого можно приступать к самому процессу напыления пенополиуретана. Важно правильно подготовить поверхность, очистить ее от краски и старого покрытия, остатков старой теплоизоляции и прочего. Если на стенах присутствуют участки с масляными пятнами, их удаляют механическим методом. Все слабые участки поверхности снимаются, при необходимости осуществляется заделка с использованием цементно-песчаного раствора, гипса и прочего.
Напыление пенополиуретаном – сложная и ответственная задача, поэтому доверять ее рекомендуется специалистам с опытом.
Источник информации: https://tehnopena.ru/.
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