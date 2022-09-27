Интерьер в скандинавском стиле: мебель, освещение, шторы и карнизы

Скандинавский стиль, родом из северной Европы, прочно обосновался во всем мире, завоевав сердца миллионов людей, включая россиян. Это неудивительно, ведь в ряды его сторонников вступают люди, предпочитающие простое комфортное жилище, на обустройство которого не понадобится много денег и сил.

Основные черты и особенности стиля

Главный лозунг стиля сканди: «Только натуральное!», что четко отражает концепцию сближения с природой, являющуюся приоритетной для народов Скандинавии.

Исходя из этого, формируется основная черта интерьеров натуральность отделки, аксессуары и декор из природных материалов.

Кроме нее присутствуют такие черты практичность, минимализм и продуманность планировки.

К особенностям, благодаря которым сканди-интерьеры всегда узнаваемы, относятся:

• изобилие естественного света;

• оптимистические цвета отделки (белый и его оттенки, светлые тона);

• удобная функциональная мебель (часто из ИКЕА);

• минимум декора.

Цветовая гамма интерьера

Большинство интерьеров стиля сканди выдержаны в белой тональности, но это не значит, что они выглядят безлико либо скучно. Оказывается, «скандинавский белый» это не титановые белила с холодной белизной. Он представлен теплыми оттенками белого цвета сливочным, молочным, кремовым, айвори. Они не только способны создать удивительно уютное пространство, но также зрительно увеличить его.

Кроме белого, интерьеры оформляют в пастельных тонах других цветов.

Чтобы пространство выглядело выразительным, к нему добавляют яркие или темные акценты. В их роли выступает настенный декор, элементы мебели, текстиль, светильники, комнатные растения.

Материалы

Близость к природе отражается в использовании натуральных материалах. Главную роль здесь играет древесина естественного вида либо окрашенная в белый цвет. Рядом с ней прочное место занимают камень, кирпич, кожа, мех, текстиль (преимущественно лен либо хлопок).

Отделка

Для оформления стен применяют штукатурку, бумажные обои с неброским рисунком, деревянные панели либо вагонку. Также фрагментарно используют кирпич либо дикий камень, создавая акцентные стены.

Стандартное напольное покрытие это ламинат, реже паркет (светлые оттенки).

Потолок не привлекает к себе внимания, а лишь является дополнением к интерьеру.

Оформить его допустимо по-разному:

• оштукатуренный, а затем окрашенный белой краской;

• натяжной (матовое ПВХ полотно или ткань) белого цвета;

• деревянный (доска, ламинат, фальшбрус, вагонка) из светлых пород древесины в натуральном виде или окрашенный (белая краска).

Оформление окон, шторы и карнизы

Основу стиля сканди составляет хорошее естественное освещение, поэтому оформление окон играет одну из главных ролей. Чаще всего их оставляют «голыми». Что же касается традиционных портьер, то вместо них используют лаконичные подъемные шторы либо легкие полупрозрачные занавески. Лучше посмотреть на Прокарниз сайте электрокарнизы Somfy, Raex,Novo и других популярных брендов и подобрать модель по размеру, способу управлению и цвету корпуса.

Декор и элементы интерьера

Декор сканди-интерьеров не отличается вычурностью и обилием элементов. Это могут быть лаконичные настенные постеры, поделки из лозы, соломы, керамики, композиции из сухоцветов либо свечей.

Исключение составляет текстиль – покрывала, пледы, пуфы, декоративные подушки либо коврики. Таких тактильно приятных вещей не жалеют при оформлении пространства, поскольку именно они является основой уюта.

Скандинавские интерьеры, с одной стороны, привлекают комфортом и элегантностью, а, с другой, предоставляют возможность проявить себя. Благодаря этому возможно создать не просто функциональное и уютное жизненное пространство, но адаптировать его под свою индивидуальность, сделав визуально привлекательным и уникальным.