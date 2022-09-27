Скажем «нет» навязчивым звонкам из банков

– Порой банки так надоедают своими предложениями, что хочется оградить себя от этих звонков и смс раз и навсегда. Только не знаю, как это сделать, кому пожаловаться?! – Татьяна П.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Рассмотрим две ситуации. Первая. Вы хотите избавить себя от звонков и СМС со стороны банка, клиентом которого вы являетесь. Вероятно ранее, оформляя, например, кредитный договор, вы давали согласие на трансляцию рекламных сообщений в формате звонка или сообщения. Чтобы прекратить доставку таких предложений, вам достаточно уведомить об этом кредитора. Иногда отозвать разрешение на ненужные рассылки и звонки можно просто по телефону, но многие организации просят написать заявление и принести его в офис. Если же звонки и рекламные рассылки продолжатся, вы вправе пожаловаться в интернет-приемную на сайте Банка России.

Банкам нужно иметь в виду следующее. Согласие клиента на рекламу нужно оформлять в виде отдельного документа или хотя бы предлагать клиенту ставить дополнительную подпись в тексте кредитного договора. Необходимо указывать срок действия этого разрешения. Желательно также напоминать заемщику, что он вправе отказаться от получения рекламы в любой момент и такой отказ не повлияет на решение о выдаче кредита.

Вторая ситуация. Вас беспокоит финансовая организация, клиентом которой вы никогда не являлись. Во время очередного звонка нужно поинтересоваться, есть ли у банка, инициирующего звонок, разрешение на обработку ваших персональных данных. Далее в разговоре нужно потребовать остановить звонки и СМС в ваш адрес. Стоит сослаться на норму статьи 15 федерального закона “О персональных данных” от 27.07.2006 №152-ФЗ о том, что “обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его персональных данных”.

Если звонки будут продолжаться, то на компанию, которая без разрешения использует ваши персональные данные, можно пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу. Для этого нужно собрать и приложить доказательства нарушений – детализацию звонков, запись разговоров.