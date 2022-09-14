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Как при оформлении займа не заплатить лишнего?

14.09.2022, 16:15, Детали
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– Срочно нужны были деньги, и сын оформил заём. Но переплата оказалась очень большой, не как у них на сайте было написано. С помощью соседа-юриста выяснили, что в договоре, кроме платы за сам заём, прописаны еще дополнительные платные услуги. Зачем они нам – не понятно! И так с деньгами тяжело. Подскажите, как не платить больше? Заранее благодарна, – Валентина К., г. Мышкин.

Комментирует юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

От дополнительных платных услуг можно отказаться в течение 14 дней с момента заключения договора, обратившись непосредственно к поставщику. Но нужно иметь ввиду, что при отказе от договора страхования жизни и здоровья процентная ставка по займу может быть увеличена, поскольку такая страховка покрывает риск случаев невыплаты вами долга. Все остальные дополнительные услуги, например, помощь юристов, медиков, автосервиса на условия займа не влияют, но сумму переплат увеличивают. Отказ от них сократит ваш долг перед кредитором.

Случается также, что в договор займа включают услуги, за которые кредитор требует необоснованную плату. Например: «проверка вашей банковской карты», «анализ кредитной истории», «комиссия за перевод денег», «передача сведений о займе в бюро кредитных историй». Все эти услуги должны быть бесплатными, так как они являются частью процесса выдачи займа. И взимание платы за них – это нарушение со стороны кредитора. Свою претензию в этой ситуации заемщик может направить в Банк России по телефону горячей линии 8-800-300-30-00 или в интернет приемную на сайте регулятора.




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