Старшеклассники Ярославской области смогут побороться за годовые стипендии для учебы в вузе суммой более 100 тысяч рублей на математическом конкурсе «Я Решаю!»

Начался первый отборочный тур IX Международного конкурса по математике «Я Решаю!».

Интеллектуальный марафон инвестиционно-промышленного холдинга GS Group ежегодно объединяет тысячи российских и зарубежных школьников. Организаторы ищут талантливых ребят, которые планируют поступать в вузы на технические специальности. Победителей наградят именными годовыми стипендиями размером более 100 тысяч рублей и другими ценными призами. Задачи первого тура можно решить до 7 ноября.

Принять участие в конкурсе могут ученики 9—11-х классов из нестоличных городов России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно состязание пройдет в три этапа: два онлайн-тура и финал. В прошлом году география конкурса охватила все континенты: знания проверили школьники из 78 регионов России — от Калининграда до Камчатки, а также из 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом к соревнованию впервые присоединились ребята из США, Канады, Австралии и Анголы.

Старшеклассники Ярославской области ежегодно принимают участие в конкурсе «Я Решаю!» и показывают отличные результаты. В прошлом году в число финалистов вошел ученик 11-го класса школы № 33 им. К. Маркса г. Ярославля Александр Карпов.

Чтобы испытать свои силы в этом году, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса https://math.gs-group.com/ и выполнить дистанционно задания первого этапа. Во второй тур выйдет 1000 участников — тех, кто даст наибольшее количество правильных ответов. Затем 30 лучших встретятся в финале, который состоится 29 января 2023 года. В число победителей смогут войти 10 участников, набравших в итоговом туре наибольшее количество баллов.

Конкурсантам предлагается побороться за именные годовые стипендии. Их GS Group будет выплачивать пяти победившим одиннадцатиклассникам в 2023/2024 учебном году при поступлении в вуз на предусмотренные условиями конкурса технические специальности, размер стипендии составит 15 000 рублей в месяц. Среди направлений — «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие. Победителям из числа учеников 9-х и 10-х классов подарят электронную технику для учебы. Также они получат возможность без экзаменов поступить в одну из лучших математических школ страны — Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.

– В старших классах школьники всерьез задумываются о будущей профессии, и участие, а тем более победа в математическом конкурсе могут стать для них отличным стартом. Наш конкурс «Я Решаю!» направлен на привлечение в технологичные сферы талантливой молодежи из регионов. Мы хотим помочь ребятам из нестоличных городов раскрыть свой потенциал, поскольку им бывает труднее реализоваться, чем их сверстникам, которые живут и учатся в Москве и Санкт-Петербурге, — отмечает директор по стратегическим коммуникациям GS Group Екатерина Артемьева. — 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, и для нас отрадно, что именно в этот год конкурс «Я Решаю!», который впервые прошел в 2013-м, вступит во второе десятилетие.

Международный конкурс по математике «Я Решаю!» — один из ключевых проектов образовательной программы инвестиционно-промышленного холдинга GS Group. В 2022 году конкурс занял первое место в номинации «Лучшая программа по работе со школьниками» всероссийской премии Graduate Awards.

За всю историю проведения конкурса его участниками стали свыше 34 000 школьников из всех регионов России и 19 стран мира. 37 победителей прошлых лет стали студентами ведущих вузов России и получили стипендии GS Group. Первые победители уже работают в инновационных отраслях отечественной промышленности.