Как выбрать красивые сережки?

Нет такой женщины, которая бы не любила украшения. Особенной популярностью пользуются сережки .

Если заглянуть в историю, то серьги женщины носили всегда. Еще в древности они украшали мочки и делали это искусно. Время идет, но традиции не меняются. Украшения менялись, и эти изменения коснулись абсолютно всего. Менялся дизайн, застежка и даже форма.

Совершенно не имеет значения, чем женщина занимается, серьги – украшение, которое носят все без исключения. Кто-то приобретает бижутерию, а кто-то старается приобрести изделия с бриллиантами. Дорогие украшения, в основном, носят на какие-то мероприятия. Для каждодневной носки используют неброские украшения.

Влияет ли возраст на выбор украшения?

На просторах интернета немало информации по этому поводу. Каждый специалист высказывает свое мнение. Однако, есть определенные правила, позволяющие подобрать универсальное украшение, которое будет отлично смотреться в любой ситуации.

Среди специалистов немало тех, кто считает, что молодым девушкам нужно носить самые простые украшения. И чем старше женщина, чем солиднее должно быть украшение. Однако, возраст и размер сережек никак не связан.

Не стоит думать о возрасте. Украшения стоит подбирать таким образом, чтобы они нравились и гармонировали со стилем одежды и прической. Не стоит забывать, что тип лица играет не меньшую роль в выборе.

Женщины в возрасте стараются подобрать украшение, которое будет их молодить. В этом случае стоит приобрести современные изделия. Но не стоит доставать из шкатулки сережки, которые были куплены еще на выпускной или украшали уши во времена студенчества.

С возрастом мочка теряет свою былую привлекательность. На ней появляются трещины, и дырочка для сережек сильно растягивается. Молодежные варианты не будут смотреться выгодно в этом случае. Чтобы скрыть возрастные дефекты, нужно приобрести модель, которая прикроет почку. К тому же, при выборе стоит ориентироваться на форму лица.

К тому же, определенный дизайн освежает. К примеру, отлично смотрится белое золото. Можно обратить внимание на модели, в которых производители украшений комбинируют разные варианты металла.

Свежести лицу придадут украшения с жемчугом. Можно приобрести серьги с белыми камнями. Цветные камни смотрятся отлично в любом образе. Темные камни подходят молодым девушкам. Женщинам в возрасте от них лучше отказаться. Украшения с темными камушками подчеркнут все неровности кожи.

Однако, многие дамы не спешат следовать советам и создают собственный стиль.