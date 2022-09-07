Бездепозитные бонусы в казино: как получить ТОПовые поощрения за регистрацию?

Бездепозитные бонусы при регистрации — самый лакомый подарок от заведения. При получении такого презента пользователь сможет начать играть и знакомиться с особенностями игрового клуба без обязательного пополнения счета.

Что такое бездепозитный бонус в казино?

Для получения этого поощрения игрок должен выполнять ряд простых действий. Часто этот презент выдается после регистрации нового пользователя. В качестве поощрения начисляются либо деньги, либо фриспины.

Сумма подарка чаще всего символическая, например, до 50 долларов. Некоторые онлайн казино могут предоставить большие суммы, но это редкость. Количество фриспинов при этом подарке будет небольшим – до 20 штук. Их можно будет потратить на указанных в правилах играх. При этом ставка скорей всего будет фиксированной. При поиске лучших брендов можно воспользоваться подборкой онлайн казино с ТОПовыми бездепозитными бонусами за регистрацию в разделе top-kazino-rejting.com/bezdepozitnye-bonusy-v-kazino/ , где собраны проверенные временем бренды.

Почему казино предоставляет бесплатные бонусы?

Зачем игровые платформы показывает свою щедрость? Все просто. Такие поощрения являются прекрасной рекламой заведению, которая помогает сделать клуб более привлекательным на рынке. Сами игровые залы ничем не рискуют. Так как размер не велик, то заведения не несут существенные расходы. Чтобы игрок вывел подаренные средства, он должен выполнить определенные действия по отыгрышу и вейджеру.

А если посетителю понравился ресурс, то он на нем останется, внесет депозит и продолжить играть. Кроме того, внедрение таких подарков помогает увеличить объем оборотных средств. За счет бездепов больше запускается определенных слотов, растет оборот и заведение получает больше прибыли.

Разновидности бездепов

Есть несколько основных видов:

Приветственный. Выдается за прохождение регистрации. Вместо денег и фриспинов могут быть начислены баллы, необходимые для участия в турнирах или для обмена на реальные деньги.

Праздничный. Презент начисляется на какие-то праздничные дни с символическим отыгрышем или без этого требования. Бездепы могут быть начислены в честь дня рождения пользователя, на новогодние праздники или прочие значимые даты. Часто для их получения требуется ввести промокод.

За VIP-статус. Выдаются в соответствии с программой лояльности, когда игрок достигает определенного статуса. Есть и персональные акции, выдающиеся специалистами технической поддержки.

За привлечение друзей. Это презенты по партнерской программе, когда новый пользователь регистрируется по реферальной ссылке.

При получении бездепа важно ознакомиться с условиями его предоставления.