Kоронавирус. График работы прививочных кабинетов в Рыбинске
04.09.2022, 7:07, Объявления
Теги: Здоровье, Здравоохранение
Запись на ревакцинацию в прививочные кабинеты открыта в восьми взрослых поликлиниках и в трёх детских.
Ревакцинация против коронавирусной инфекции в Рыбинске проводится первым компонентом препарата «Спутник V». Двойным компонентом вакцины прививают граждан, не проходивших вакцинацию, и граждан старше 60 лет.
Записаться на вакцинацию можно тремя способами: при личном посещении поликлиники, по телефону регистратуры и через портал Госуслуг.
Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:
Поликлиника городской больницы № 3 адрес: ул. Черняховского, 14, телефон +7 (4855) 20-60-50.
График работы кабинета вакцинации:
– Понедельник: 10.00-15.00
– Вторник: 12.00-18.00
– Среда: 15.00-20.00
– Четверг: 10.00-15.00
– Пятница: 15.00-20.00
– Суббота: 10.00-14.00
– Воскресенье: 09.00-12.00
Поликлиника городской больницы № 4 адрес: ул. Цимлянская, 3, телефон +7 (4855) 20-00-33.
График проведения вакцинации:
– Понедельник – пятница: 11.30-13.00, 16.30-18.00
– Суббота, воскресенье: 10.00-12.00
Поликлиника городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова адрес: ул. Максима Горького, д. 58. Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете 222 (при личном обращении), по телефону +7 (4855) 20-29-17.
График проведения вакцинации:
– Понедельник: 08.30-15.00
– Вторник: 08.30-15.00
– Среда: 08.30-18.00
– Четверг: 08.30-15.00
– Пятница: 08.30-15.00
– Суббота: 09.00-12.00
– Воскресенье: 09.00-12.00
Городская поликлиника № 3 имени Н.А. Семашко адрес: ул. Герцена, 13 / ул. Гоголя, 24, телефоны: +7 (4855) 22-22-21, 20-55-95.
График поведения вакцинации:
– Понедельник – пятница: 09.30-17.30 перерыв с 13.00 до 13.30
– Суббота, воскресенье: 10.00 -12.00
Осмотр перед прививкой в кабинете № 30, вакцинация в кабинете № 31.
Филиал поликлиники № 3 на ул. Колышкина, 15.
График проведения вакцинации в рабочие дни с 09.00 до 10.00. Осмотр врача (фельдшера) – кабинет № 19, вакцинация – кабинет № 15.
Часы работы прививочных кабинетов ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1:
Поликлиника № 1 адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 54, телефон +7 (4855) 28-50-88.
График проведения вакцинации:
– Понедельник – пятница: с 10.00 до 14.00 часов, с 15.00 до 19.00.
– Суббота, воскресенье: с 10.00 до 12.00.
Поликлиника № 2 адрес ул. Кулибина, 18, телефон +7 (4855) 28-50-88.
График проведения вакцинации в рабочие дни с 08.30 до 10.00.
Поликлиника № 3, адрес ул. Свободы, 4а, телефоны: +7 (4855) 28-50-88, 28-24-65.
График проведения вакцинации в рабочие дни с 10.30 до 12.00.
Поликлиника № 4 ул. З. Космодемьянской, 1а, телефоны: +7 (4855) 28-50-88, 28-41-10, 21-58-76.
График проведения вакцинации в рабочие дни с 08.00 до 12.00, 13.00 до 18.00.
Часы работы прививочных кабинетов ГБУЗ ЯО «Городская детская больница»:
Детская поликлиника № 1, ул. Моторостроителей, 25а, прививочный кабинет № 11. Запись по телефону: +7 (4855)24-50-40
График проведения вакцинации — среда с 10:00 до 12:00.
Детская поликлиник № 2, ул. Черепанова, 1, процедурный кабинет № 42. Запись по телефону: +7 (4855)22-74-11.
График проведения вакцинации — среда с 10:00 до 11:00.
Детская поликлиник № 3, ул. Куйбышева, 1, процедурный кабинет № 7. Запись по телефонам: +7 (4855)28-70-96, 26-22-96.
График проведения вакцинации — вторник с 08:00 до 19:00.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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