Зеркала и другие способы входа на официальный сайт JoyCasino

Из-за запрета на организацию онлайн-гемблинга в России мы вынуждены хранить все зеркала JoyCasino в открытом доступе для клиентов. Благодаря этому игроки могут в любой момент воспользоваться услугами нашего клуба и играть на реальные деньги, даже если основной сайт заблокирован. В статье ниже мы объясним вам, как найти актуальные зеркала, а также расскажем об альтернативных способах входа на нашу платформу.

Поиск рабочих зеркал

До сих пор официальный сайт JoyCasino работал без блокировок. Однако мы прекрасно знаем, что в России онлайн-гемблинг считается нелегальной активностью, а потому в любой момент провайдер может заблокировать доступ к нашему ресурсу. Поэтому мы регулярно создаем и обновляем список наших зеркал, чтобы помочь клиентам получить доступ к нашему игровому залу в случае необходимости.

Зеркала — это альтернативные сайты, которые создаются для предоставления доступа к платформе в случае блокировки основного домена. Технически они являются клонами оригинальной платформы. Единственная разница между ними — URL-адрес. Все остальные функции и возможности, включая игровые аппараты, правила, платежи, акции и т. п. остаются неизменными. Это означает, что вы можете войти в личный кабинет, используя свои данные для входа, и играть на реальные деньги в любимых виртуальных автоматах, как раньше.

Наши зеркала хороши тем, что вам не нужно искать их каждый раз, когда блокируется основной сайт. Мы делаем эту работу за вас и просто переадресовываем вас на рабочий ресурс. Таким образом мы помогаем вам избежать ошибок в поиске клуба в интернете — ведь всегда есть риск попасть на поддельную площадку, созданную мошенниками.

Другие способы войти в JoyCasino

Существует несколько различных способов входа в JoyCasino, если основной домен заблокирован:

Воспользуйтесь специальной десктопной программой, которая изменит ваш IP-адрес и поможет обойти ограничения. Речь идёт о VPN-сервисах. Они позволяют зашифровать данные, передаваемые между вашим устройством и серверами JoyCasino, чтобы ваш интернет-провайдер не смог отследить ваши действия и, следовательно, заблокировать доступ к платформе.

Установите расширение для браузера, которое будет шифровать ваш трафик. В список самых популярных, а главное — бесплатных, входят Tunnel Bear, Urban VPN и ZenMate.

Загрузите анонимный браузер со встроенной функцией прокси. Такими браузерами являются Opera или Tor.

Скачайте мобильные приложения JoyCasino для Android и iOS. В эти программы была встроена особая технология маршрутизации, которая помогает избежать блокировку. Кроме того, вы можете установить аналогичное ПО на свой компьютер с операционной системой Windows.

Имейте в виду, что в нашем казино действуют правила, ограничивающие доступ к платформе пользователям из некоторых стран, таких как Португалия, Украина, Чехия, Австралия, Нидерланды, Латвия и Бельгия. Вам не разрешено играть на реальные деньги в слоты из этих регионов, даже если вы используете VPN или другие методы защиты от блокировки. В таком случае мы рекомендуем вам выбрать другое казино.

Выводы

Наличие зеркал и альтернативных способов входа в Джой Казино помогает нам поддерживать доступность нашей платформы для клиентов из России и других стран, где азартные игры онлайн запрещены законом. Однако перед тем как использовать зеркальный ресурс, убедитесь, что вы попали на официальную площадку, поскольку существует множество мошенников, которые создают поддельные сайты, выдавая себя за наш клуб.