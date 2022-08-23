График работы прививочных кабинетов в Рыбинске

Запись на ревакцинацию в прививочные кабинеты открыта в восьми взрослых поликлиниках и в трёх детских.

Ревакцинация против коронавирусной инфекции в Рыбинске проводится первым компонентом препарата «Спутник V». Двойным компонентом вакцины прививают граждан, не проходивших вакцинацию, и граждан старше 60 лет.

Записаться на вакцинацию можно тремя способами: при личном посещении поликлиники, по телефону регистратуры и через портал Госуслуг.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

Поликлиника городской больницы № 3 адрес: ул. Черняховского, д. 14, телефон +7 (4855) 20-60-50. График работы кабинета вакцинации:

Понедельник: 10.00-15.00

Вторник: 12.00-18.00

Среда: 15.00-20.00

Четверг: 10.00-15.00

Пятница: 15.00-20.00

Суббота: 10.00-14.00

Воскресенье: 09.00-12.00

Поликлиника городской больницы № 4 адрес: ул. Цимлянская, д.3, телефон +7 (4855) 20-00-33. График проведения вакцинации:

Понедельник – пятница: 11.30-13.00, 16.30-18.00

Суббота, воскресенье: 10.00-12.00

Поликлиника городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова адрес: ул. Максима Горького, д. 58. Запись на проведение вакцинации проводится в кабинете 222 (при личном обращении), по телефону +7 (4855) 20-29-17. График проведения вакцинации:

Понедельник: 08.30-15.00

Вторник: 08.30-15.00

Среда: 08.30-18.00

Четверг: 08.30-15.00

Пятница: 08.30-15.00

Суббота: 09.00-12.00

Воскресенье: 09.00-12.00

Городская поликлиника № 3 имени Н.А.Семашко адрес: ул. Герцена, д. 13/ул. Гоголя, д. 24, телефоны: +7 (4855) 22-22-21, 20-55-95. График поведения вакцинации

Понедельник – пятница: 09.30-17.30 перерыв с 13.00 до 13.30

Суббота, воскресенье: 10.00 -12.00

Осмотр перед прививкой в кабинете № 30, вакцинация в кабинете № 31.

Филиал поликлиники № 3 на ул. Колышкина, д.15. График проведения вакцинации в рабочие дни с 09.00 до 10.00. Осмотр врача (фельдшера) – кабинет № 19, вакцинация – кабинет № 15.

Часы работы прививочных кабинетов ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1:

Поликлиника № 1 адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 54, телефон +7 (4855) 28-50-88. График проведения вакцинации:

Понедельник – пятница: с 10.00 до 14.00 часов, с 15.00 до 19.00.

Суббота, воскресенье: с 10.00 до 12.00.

Поликлиника № 2 адрес ул. Кулибина,18, телефон +7 (4855) 28-50-88. График проведения вакцинации в рабочие дни с 08.30 до 10.00.

Поликлиника № 3, адрес ул. Свободы, 4а, телефоны: +7 (4855) 28-50-88, 28-24-65. График проведения вакцинации в рабочие дни с 10.30 до 12.00.

Поликлиника № 4 ул. З. Космодемьянской, 1а, телефоны: +7 (4855) 28-50-88, 28-41-10, 21-58-76. График проведения вакцинации в рабочие дни с 08.00 до 12.00, 13.00 до 18.00.

Часы работы прививочных кабинетов ГБУЗ ЯО «Городская детская больница»:

Детская поликлиника № 1, ул. Моторостроителей, д.25а, прививочный кабинет № 11. Запись по телефону: +7 (4855) 24-50-40. График проведения вакцинации — среда с 10:00 до 12:00.

Детская поликлиник № 2, ул. Черепанова, д.1, процедурный кабинет № 42. Запись по телефону: +7 (4855) 22-74-11. График проведения вакцинации — среда с 10:00 до 11:00.

Детская поликлиник № 3, ул. Куйбышева, д.1, процедурный кабинет № 7. Запись по телефонам: +7 (4855) 28-70-96, 26-22-96. График проведения вакцинации — вторник с 08:00 до 19:00.

Пресс-служба администрации города Рыбинска