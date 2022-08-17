В Рыбинске начинается массовая ревакцинация против коронавирусной инфекции

Пройти ревакцинацию можно в восьми городских поликлиниках. Запись в прививочные кабинеты открыта.

Ревакцинация против коронавирусной инфекции в Рыбинске проводится первым компонентом препарата «Спутник V». Двойным компонентом вакцины прививают граждан, не проходивших вакцинацию, и граждан старше 60 лет.

Записаться на вакцинацию можно тремя способами: при личном посещении поликлиники, по телефону регистратуры и через портал Госуслуг.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию:

– Поликлиника городской больницы № 3 адрес: ул. Черняховского, д. 14, телефон +7(4855) 20-60-50.

– Поликлиника городской больницы № 4 адрес: ул. Цимлянская, д. 3, телефон +7(4855) 20-00-33.

– Поликлиника городской больницы № 2 им. Н.И. Пирогова адрес: ул. Максима Горького, д. 58, телефон +7(4855) 20-29-17.

– Городская поликлиника № 3 имени Н.А. Семашко адрес: ул. Герцена, д. 13/ул. Гоголя, д. 24, телефоны: +7(4855) 22-22-21, 20-55-95.

– Поликлиника № 1 адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, д. 54, телефон +7 (4855) 28-50-88.

– Поликлиника № 2 адрес ул. Кулибина, д. 18, телефон +7 (4855) 28-51-00.

– Поликлиника № 3, адрес ул. Свободы, д. 4а, телефоны: +7 (4855) 28-24-65, 28-24-66.

– Поликлиника № 4 ул. З. Космодемьянской, д. 1а, телефон +7(4855) 21-58-72.

Пресс-служба администрации Рыбинска