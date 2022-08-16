«ОДК-Сатурн» взял шефство над инженерными классами

«ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) взял шефство над школьниками инженерных классов авиастроительного профиля.

В сотрудничестве с департаментом образования и РГАТУ им. П. А. Соловьева предприятие нацелено повысить уровень фундаментальных инженерно-технических знаний выпускников школ, чтобы в дальнейшем они смогли реализоваться в востребованных на производстве или в конструкторском бюро профессиях.

Инженерные классы авиастроительного профиля откроются с нового учебного года в рамках федерального образовательного проекта в двух рыбинских школах: №12, в 5-х и 10-х классах, и № 23, в 7-х и 10-х классах. Еще в двух учебных заведениях, в лицее №2 и гимназии №8, предприятие будет курировать классы инженерной направленности по линии Союза Машиностроителей России.

Для развития инженерных, технологических и цифровых компетенций учащихся образовательный процесс в инженерных классах будет простроен на углубленном изучении математики, физики, черчения, технологии, компьютерного моделирования.

– Имея большой опыт профориентационной работы со школьниками, «ОДК-Сатурн» принял предложение стать участником проекта «Инженерные классы». Мы будем знакомить ребят с инженерными профессиями и требованиями к ним, приобщать к исследовательской и изобретательской деятельности, мотивировать к выстраиванию осознанной образовательной траектории и выбору профессиональной деятельности в области авиационного двигателестроения, – отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Согласно трехстороннему соглашению, «ОДК-Сатурн» в большей степени отвечает за практикоориентированность занятий, в частности, за оснащение техническими средствами обучения. Предприятие также будет способствовать повышению интереса подрастающего поколения к технике. Для этого разработана программа встреч, лекций, экскурсий.

– Учебно-наглядные пособия, оборудование для практических занятий, для изучения физических процессов, опытов – все это предприятие как основной заказчик этого проекта готово приобрести и наполнить пространство инженерных классов, чтобы ребята как можно глубже окунулись в практику. В планах экскурсии на производство, встречи со специалистами предприятия. Мы также готовы организовать поездки в ведущие технические музеи страны, например, в музей авиации в Монино, Парк «Патриот» в Кубинке. Младшим школьникам – показывать познавательные экспозиции, чтобы они поняли, что физические процессы, в окружении которых живет человек, – это интересно, – говорит начальник управления по социальным программам ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Соколов.

Интеграция ресурсов, основных и дополнительных образовательных программ ориентирована на усиление непрерывности системы «школа – вуз – предприятие».

Решение о создании инженерных классов авиастроительного профиля было принято в марте текущего года. Участие в этом проекте стало частью большой профориентационной работы «ОДК-Сатурн». Предприятие тесно взаимодействует со среднеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования, детскими садами. Является постоянным организатором в Рыбинске профориентационного конкурса «Построй карьеру в ОДК». Самостоятельно и совместно с департаментом образования и РГАТУ им. П. А. Соловьева реализует проекты поддержки преподавателей и родителей в целях повышения уровня знаний школьников по профильным для предприятия дисциплинам.