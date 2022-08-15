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В первом полугодии ярославцы жаловались на санкционные ограничения и мошенничество

15.08.2022, 10:40, Детали
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В январе — июне 2022 года Банк России получил 1377 жалоб от ярославских потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на четверть больше, чем за тот же период предыдущего года.

Основной причиной роста стало влияние санкций на работу финансовых организаций. Всего поступило 160 обращений санкционной тематики.

В частности, выросло число жалоб на работу банков, связанных с ограничительными мерами — трудностями с валютными переводами, введением комиссий по валютным счетам, проблемами со снятием валютных вкладов. При этом значительно сократилось число претензий по потребительскому кредитованию (на 28%) и ипотеке (на 41%). Это объясняется как уменьшением спроса на кредиты, так и ранее принятыми мерами против навязывания дополнительных услуг. Но по-прежнему, половина обращений жителей региона связана с работой банков.

В апреле был зафиксирован значительный рост жалоб в адрес субъектов рынка ценных бумаг – на этот сегмент в большей степени повлияли санкции и введенные ограничения. Банк России учел обращения граждан при подготовке концепции совершенствования защиты розничных инвесторов.

Вполовину увеличилось количество жалоб ярославцев в отношении микрофинансовых организаций, наиболее значительно — по вопросам реструктуризации займов и кибермошенничества. Вместе с тем снизилось число жалоб на действия по возврату задолженности.

Рост жалоб жителей региона на страховщиков связан в основном с проблемами в сегменте ОСАГО. Число обращений на эту тему выросло на 30%. Ярославцы сообщали об отказах в заключении договора, в том числе по причине отсутствия полисов, и проблемах с оформлением электронных полисов. В апреле запущен специальный механизм – перестраховочный пул по ОСАГО, который призван решить проблему доступности оформления страховок.

Зафиксирован рост числа жалоб пострадавших от финансовых мошенников (60%). В большинстве случаев ярославцы сообщали о списании денежных средств со счетов без их согласия. В 1,7 раза выросло число жалоб на мисселинг – продажа инвестиционного продукта под видом вклада. Важной мерой по борьбе с мисселингом является вступившее в силу с 1 июля 2022 года указание Банка России, по которому разъяснения сотрудника банка об условиях и рисках финансового продукта должны строго соответствовать информации, доведенной до клиента в письменной форме.

Граждане, столкнувшиеся с проблемами во взаимоотношениях с финансовыми организациями, могут отправить жалобу через интернет-приемную на сайте Банка России или сообщить о ней по телефону горячей линии 8-800-300-30-00.




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