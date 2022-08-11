«ОДК-Сатурн» приоткрыл школьникам мир рабочих специальностей

«ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) запустил новый профориентационный проект для старшеклассников.

Специально разработанная программа стажировки вводит школьников восьмых, девятых и десятых классов в профессию станочника широкого профиля.

Предприятие организовало группы из детей сотрудников, предлагая им в каникулы в течение месяца на производстве постичь теоретические и практические основы работы на различном универсальном станочном оборудовании. Предложение нашло широкий отклик. Первая группа уже прошла стажировку, обучение второй – завершится в середине августа.

Погружение в профессию, в производственный процесс нацелено на привлечение внимания подрастающего поколения к рабочим и инженерно-техническим специальностям, на осознанный выбор профильных колледжей и вузов, дальнейшее трудоустройство по профессии.

– Программу стажировки разработали специалисты корпоративного учебного центра, основываясь на опыте подготовки рабочих, принимаемых на предприятие учениками и проецируя ее на школьную аудиторию. Желающих появилось очень много. Преимущество при отборе в группы мы отдаем ребятам, склонным к инженерной деятельности, выбравшим профильные классы по математике и физике, планирующим дальнейшее обучение по востребованным на предприятии специальностям. Отзывы и детей, и родителей очень хорошие. Будем продолжать этот проект, – сказала начальник Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» Наталья Белова.

В программу стажировки вошли экскурсии в заводской музей и цеха. В учебном центре ребята изучают основы техпроцессов, материаловедения, черчения, программирования, измерительного и режущего инструмента, станков и процессов резания.

– Мой сын Федор окончил восьмой класс, записался на стажировку и сейчас с удовольствием проходит все стадии обучения. Программа стажировки оправдывает ожидания. Мы рассматриваем как одно из возможных направлений получение высшего инженерно-технического образования. Важно, что новый проект нашего предприятия дает возможность самому ребенку понять, почувствовать, сможет ли он развиваться в этом направлении. И сделать выбор профессии осознанным, – говорит ведущий инженер-технолог управления главного технолога ПАО «ОДК-Сатурн» Ирина Баурова.

На учебно-производственном участке экспериментально-технологического цеха школьники знакомятся с работой на универсальном станочном оборудовании: токарном, фрезерном, шлифовальном, зубодолбежном, зубофрезерном, электроэрозионном, с возможностями 3D-принтера.

– Хотел бы стать инженером-конструктором, считаю эту деятельность перспективной. Стажировка помогает больше узнать о своей будущей профессии. На практических занятиях мне понравилась обработка деталей из стали на токарном оборудовании. Из теоретических предметов – занятия по черчению, где объясняли различные тонкости, например, как проставлять измерения на чертеже, чтобы в дальнейшем получилась годная деталь. Черчения у нас в школе не было, и полученные знания пригодятся в дальнейшем, – делится ученик 10 класса Ярослав Кириченко.

Новый проект по введению школьников в рабочую специальность стал частью большой профориентационной работы «ОДК-Сатурн». Предприятие тесно взаимодействует со среднеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования, детскими садами. Является постоянным организатором в Рыбинске профориентационной игры «Построй карьеру в ОДК». Самостоятельно и совместно с департаментом образования и РГАТУ им. П. А. Соловьева внедряет проекты поддержки преподавателей и родителей в целях повышения уровня знаний школьников по профильным для предприятия дисциплинам. А с нового учебного года запускает проект «Инженерные классы» в двух школах города.