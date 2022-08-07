Денежный джекпот в игровых автоматах известных провайдеров
07.08.2022, 8:30, Детали
Теги: Интернет, Развлечения, Технологии
Джекпот – это мечта каждого посетителя игорного клуба. Если в live казино с живым дилером игровой счет увеличивается постепенно, когда игрок принимает правильные решения по ходу игры и выигрывает, то слоты с джекпотом предполагают мгновенное получение крупной суммы. Игровые автоматы работают по принципу ГЧС, поэтому когда и кто именно сорвет джекпот не знает даже администрация казино. Известно одно – рано или поздно жизнь одного из счастливчиков кардинально изменится к лучшему.
Какие бывают джекпоты
Под понятием «джекпот» игроки подразумевают:
- внушительную сумму выигрыша, которую можно получить за составление удачной комбинации в слотах;
- крупный банк, который формируют игроки, чтобы однажды он достался самому удачливому клиенту игорного клуба.
Если в первом случае все относительно понятно (образовал нужную комбинацию – получил выигрыш), то о том, как работает второй джекпот, знают не все. Войдите на сайт казино и осмотритесь – на одном из баннеров отображается размер джекпота. Это огромная сумма, которая постоянно увеличивается. Такой джекпот называется прогрессивным, он формируется за счет ставок игроков (а именно, в банк отчисляется некий процент). Как только джекпот найдет своего обладателя, процесс накопления начнется заново.
Кому достанется большой куш?
Логично, что джекпот достанется игроку, который будет играть в автоматы с прогрессивным джекпотом. Кто это будет, заранее неизвестно. Преимуществом такого вида джекпота является то, что удача не всегда зависит от размера ставки. Игрок получит полную сумму джекпота даже в том случае, если установил минимальную сумму на спин.
Какие разработчики создают слоты с джекпотом?
Джекпот формируется разработчиками слотов, обычно один джекпот составляют игроки нескольких онлайн-клубов. Наиболее известны автоматы от следующих провайдеров:
- NetEnt;
- EGT;
- Microgaming;
- Playtech;
- Fugaso;
- RTG
Бесплатно протестировать автоматы с прогрессивным джекпотом не удастся. Чтобы начать игру, необходимо зарегистрироваться в казино, пополнить счет и сделать реальную ставку.
Какими бывают виды накопительных джекпотов
Рассмотрим схемы накопления прогрессивных джекпотов.
In House
Предполагает накопление средств в определенном казино на конкретных игровых автоматах, объединенных в одну сеть. Данный джекпот формируется посредством отчислений в общий призовой фонд процента от ставок, размер последних имеет значение. Обычно такие джекпоты не слишком крупные.
Stand Alone Progressive
Это джекпот, который формируется в одном онлайн казино, в разных слотах. Размер джекпота определяется в зависимости от общего оборота на автоматах.
Area Wide
Наиболее привлекательный вариант слота с прогрессивным джекпотом. В организации банка участвуют сразу несколько игорных клубов, которые используют софт одного из провайдеров. И не важно, партнеры они или конкуренты, конечная сумма будет по-настоящему гигантской.
Преимущества прогрессивных джекпотов
К достоинствам накопительных джекпотов можно отнести:
- Даже если у игрока совсем немного денег на счету, он может стать обладателем джекпота.
- Клиенты казино отмечают, что в процессе игры на слотах с прогрессивным джекпотом они получают невероятный заряд адреналина.
- Игрок может быть уверен в том, что выплата поступит на его игровой счет. Джекпот накапливается провайдером, а не казино, поэтому обмана со стороны заведения не будет.
Прогрессивные джекпоты – это уникальная возможность за секунду превратиться из человека со средним или малым достатком в миллионера. Безусловно, присутствует вероятность фиаско, но риск только подогревает интерес к игре и вызывает чувство эйфории каждый раз, когда победа оказывается так близко.
Недостатки прогрессивных джекпотов
Есть у накопительных джекпотов и минусы:
Основные минусы:
- Вероятность выпадения джекпота низкая, повезет не всем участникам игры.
- Ставки в слот-машинах с прогрессивным джекпотом выше, потому что учитывается процент отчислений в общий призовой фонд.
- Присутствует риск развития лудомании, если игроку сложно контролировать свои действия в процессе игры.
Чтобы сгладить все вышеперечисленные минусы, пользователю стоит отнестись к слотам данного вида как к развлечению, а не способу заработка. Целенаправленно охотиться за джекпотом не имеет смысла, он достанется тому игроку, которому улыбнется удача здесь и сейчас. Потенциально, этим счастливчиком может стать каждый, но гарантировать получение джекпота никто не может.
Подведем итог
Какой аппарат выбрать для выигрыша джекпота? Все зависит от предпочтений игрока. Перед выбором заведения желательно узнать любопытные факты о популярных провайдерах онлайн-казино, познакомиться с отзывами игроков об определенных слот-машинах. Либо наблюдать за ситуацией самостоятельно – возможно, один из автоматов чаще других радует клиентов казино огромными джекпотами.
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