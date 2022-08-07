Денежный джекпот в игровых автоматах известных провайдеров

Джекпот – это мечта каждого посетителя игорного клуба. Если в live казино с живым дилером игровой счет увеличивается постепенно, когда игрок принимает правильные решения по ходу игры и выигрывает, то слоты с джекпотом предполагают мгновенное получение крупной суммы. Игровые автоматы работают по принципу ГЧС, поэтому когда и кто именно сорвет джекпот не знает даже администрация казино. Известно одно – рано или поздно жизнь одного из счастливчиков кардинально изменится к лучшему.

Какие бывают джекпоты

Под понятием «джекпот» игроки подразумевают:

внушительную сумму выигрыша, которую можно получить за составление удачной комбинации в слотах;

крупный банк, который формируют игроки, чтобы однажды он достался самому удачливому клиенту игорного клуба.

Если в первом случае все относительно понятно (образовал нужную комбинацию – получил выигрыш), то о том, как работает второй джекпот, знают не все. Войдите на сайт казино и осмотритесь – на одном из баннеров отображается размер джекпота. Это огромная сумма, которая постоянно увеличивается. Такой джекпот называется прогрессивным, он формируется за счет ставок игроков (а именно, в банк отчисляется некий процент). Как только джекпот найдет своего обладателя, процесс накопления начнется заново.

Кому достанется большой куш?

Логично, что джекпот достанется игроку, который будет играть в автоматы с прогрессивным джекпотом. Кто это будет, заранее неизвестно. Преимуществом такого вида джекпота является то, что удача не всегда зависит от размера ставки. Игрок получит полную сумму джекпота даже в том случае, если установил минимальную сумму на спин.

Какие разработчики создают слоты с джекпотом?

Джекпот формируется разработчиками слотов, обычно один джекпот составляют игроки нескольких онлайн-клубов. Наиболее известны автоматы от следующих провайдеров:

NetEnt;

EGT;

Microgaming;

Playtech;

Fugaso;

RTG

Бесплатно протестировать автоматы с прогрессивным джекпотом не удастся. Чтобы начать игру, необходимо зарегистрироваться в казино, пополнить счет и сделать реальную ставку.

Какими бывают виды накопительных джекпотов

Рассмотрим схемы накопления прогрессивных джекпотов.

In House

Предполагает накопление средств в определенном казино на конкретных игровых автоматах, объединенных в одну сеть. Данный джекпот формируется посредством отчислений в общий призовой фонд процента от ставок, размер последних имеет значение. Обычно такие джекпоты не слишком крупные.

Stand Alone Progressive

Это джекпот, который формируется в одном онлайн казино, в разных слотах. Размер джекпота определяется в зависимости от общего оборота на автоматах.

Area Wide

Наиболее привлекательный вариант слота с прогрессивным джекпотом. В организации банка участвуют сразу несколько игорных клубов, которые используют софт одного из провайдеров. И не важно, партнеры они или конкуренты, конечная сумма будет по-настоящему гигантской.

Преимущества прогрессивных джекпотов

К достоинствам накопительных джекпотов можно отнести:

Даже если у игрока совсем немного денег на счету, он может стать обладателем джекпота. Клиенты казино отмечают, что в процессе игры на слотах с прогрессивным джекпотом они получают невероятный заряд адреналина. Игрок может быть уверен в том, что выплата поступит на его игровой счет. Джекпот накапливается провайдером, а не казино, поэтому обмана со стороны заведения не будет.

Прогрессивные джекпоты – это уникальная возможность за секунду превратиться из человека со средним или малым достатком в миллионера. Безусловно, присутствует вероятность фиаско, но риск только подогревает интерес к игре и вызывает чувство эйфории каждый раз, когда победа оказывается так близко.

Недостатки прогрессивных джекпотов

Есть у накопительных джекпотов и минусы:

Основные минусы:

Вероятность выпадения джекпота низкая, повезет не всем участникам игры. Ставки в слот-машинах с прогрессивным джекпотом выше, потому что учитывается процент отчислений в общий призовой фонд. Присутствует риск развития лудомании, если игроку сложно контролировать свои действия в процессе игры.

Чтобы сгладить все вышеперечисленные минусы, пользователю стоит отнестись к слотам данного вида как к развлечению, а не способу заработка. Целенаправленно охотиться за джекпотом не имеет смысла, он достанется тому игроку, которому улыбнется удача здесь и сейчас. Потенциально, этим счастливчиком может стать каждый, но гарантировать получение джекпота никто не может.

Подведем итог