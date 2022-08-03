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Оплата кредита через Золотую Корону

03.08.2022, 21:43, Детали
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Без опозданий и просрочек

Сегодня платить по кредиту своевременно важнее, чем прежде. Специалисты финансового рынка поделились сведениями о том, что в банках ужесточились правила рассмотрения заявок и одобрения займов. Многие клиенты уже столкнулись с тем, что им согласовывают значительно меньшую сумму, нежели чем они запрашивали. А порой даже заемщики с большой кредитной историей получают отказ.

Еще один яркий пример – лимиты карт. До сих пор в рекламных предложениях можно увидеть условия, по которым сумма на кредитке способна достигать 700 000 рублей. Однако на практике лимиты очень сильно снизились: сегодня более реально стать обладателем карточки с доступными для трат 65-75 тысячами рублей.

Банки проявляют осторожность, и это очень разумно, хотя и не так удобно для клиентов, как им хотелось бы. Впрочем, позаботиться о своей репутации не так уж сложно: достаточно платить вовремя и ту сумму, которая указана в договоре.

«Погашение кредитов»: так просто!

Чтобы рассчитываться своевременно, необходим инструмент, который в буквальном смысле слова будет всегда под рукой. И он есть! Речь идет о платежном сервисе «Погашение кредитов».

Услуга представлена как в интернете, так и в точках участников. Заплатить за ваш кредит получится во многих отделениях банков, офисах продаж операторов мобильной связи, торговых сетях. Если и этот вариант выглядит хлопотным, к вашим услугам форма оплаты на официальном сайте Золотой Короны и мобильное приложение.

Для расчета через интернет используют карту, выпущенную любым российским банком. На ней должно быть достаточно средств для операции, а еще у нее есть поддержка протокола 3-DS.

С одной карты разрешается оплачивать несколько кредитов, выданных в одном или в разных банках, МФО и МКК.

Тариф на оплату через сервис составляет 0,99% от суммы перечисления (минимально 50 рублей, максимально – 1000). Для клиентов ряда банков действуют специальные условия, по которым они могут погасить кредит через Золотую Корону без комиссии.

Как рассчитаться через сервис

Для первого платежа вам потребуется кредитный договор. В дальнейшем держать его под рукой не обязательно: можно будет использовать успешную транзакцию как шаблон.

Указываем:

  • наименование банка, МФО, МКК (или выбираем по списку, или ищем по БИК – как вам удобнее);
  • пишем номер кредитного договора или счета;
  • сообщаем ФИО заемщика;
  • обозначаем ту сумму, которую хотим заплатить.

Сервис автоматически рассчитает размер списания с учетом комиссионного сбора.

Прежде чем переходить к оплате, проверяем все перечисленные данные, чтобы предупредить возврат платежа из-за ошибок или опечаток.

Если все верно, пишем номер карты, срок действия и код с обратной стороны. Подтверждаем оплату путем ввода одноразового пароля.

Обычно деньги сразу поступают в банк-кредитор, но возможны задержки по техническим причинам. Чтобы не волноваться понапрасну, лучше всего платить немного заранее.

Таким способом можно оплачивать кредит действительно в любом месте, только бы доступ в интернет был. Сведения обо всех платежах хранятся в Истории оплат, их всегда можно запросить на электронную почту и при необходимости распечатать.

Как видите, платить без опозданий намного легче, чем многим кажется.




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