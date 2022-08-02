Половина подделок, обнаруженных в регионе – пятитысячные банкноты

Экспертами ярославского отделения Банка России и сотрудниками ярославских банков во II квартале 2022 года выявлено 33 поддельных денежных знака Банка России и 9 поддельных банкнот иностранных государств.

По сравнению с I кварталом число фальшивок незначительно снизилось.

Чаще других номиналов фальшивомонетчики подделывают пятитысячные банкноты. За три месяца их обнаружено 20 штук. Проверку на подлинность не прошли также по 6 штук тысячных и двухтысячных купюр и одна пятисотка. Среди поддельных банкнот иностранных государств нет «конкурентов» у купюры в 100 долларов США – все подделки именно этого номинала.

– Вы вправе предоставить деньги, в которых есть сомнение, на экспертизу в банковский офис, но подделки не подлежат замене на настоящие деньги. А потеря суммы, например, в 5 тысяч рублей для большинства людей весьма ощутима. Поэтому проверяйте деньги, как только вы их получаете на руки. Для этого существует простое правило “трех П”: посмотрите, потрогайте, покрутите деньги. Одни защитные признаки определяются на ощупь, другие – при наклоне банкноты, а третьи – на просвет. А повысить свои знания вы можете в любое время, используя мобильное приложение «Банкноты Банка России, – советует заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.