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«Шаг к здоровью» и «Маленький Рыбинск»

20.07.2022, 7:07, Новости
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Проект «Шаг к здоровью» продолжается

С начала июля Рыбинск участвует в проекте «Шаг к здоровью». В городе работают выездные мобильные медпункты, где любой житель сможет сделать базовые исследования состояния здоровья без посещения поликлиник. На этой неделе пункты работают в ТЦ «Макси» и ТРЦ «Виконда». Приемные дни мобильных медпунктов – вторник, среда и четверг с 16:00 до 19:00. Прием проводят специалисты городских поликлиник.

Экспресс-обследование включает в себя измерение давления, пульса, уровня сахара и холестерина в крови. Кроме этого можно получить рекомендации по питанию и физической нагрузке, а также задать вопросы по состоянию здоровья.

Программа «Шаг к здоровью» проводится на территории Ярославской области по инициативе врио губернатора Михаила Евраева. Главная цель программы — выявление факторов риска и развития хронических заболеваний, их профилактика. С начала работы мобильных медпунктов обследование прошли 489 горожан.

Мобильные медицинские пункты в Ярославской области будут работать до 4 сентября. График работы и места проведения экспресс-обследований в других районах Рыбинска будут размещаться на сайте администрации.

Определен подрядчик на строительство «Маленького Рыбинска»

В ближайшее время в Рыбинске начнутся активные работы по обустройству детского городка на Волжской набережной. Идею проекта «Маленький Рыбинск» подсказали сами дети – воспитанники технопарка «Кванториум». Элементы игровой площадки будут стилизованы под городские достопримечательности.

В настоящее время подрядчик на выполнение строительства определен. Ярославская организация ООО «Проммонтаж» имеет благоустройства опыт в Рыбинске.

– В настоящее время идет подготовка к благоустройству. Старый городок демонтирован, – рассказал первый заместитель главы Рыбинска Иван Дубино. – Площадка будет благоустроена в существующих размерах. Проект предусматривает монтаж ограждения, покрытия, освещения и малых архитектурных форм.

На обновленной территории будут установлены игровые элементы, стилизованные под стилизованные рыбинские достопримечательности: пожарную каланчу, железнодорожный вокзал, водонапорную башню, которые дополнят различные качели и карусели, домики и песочницы. Площадку разделят на зоны для активного и спокойного отдыха детей.

Благоустройство самой крупной в городе детской площадки проводится по губернаторской программе «Наши дворы». Работы должны быть выполнены к осени.




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