Жертвами «Легиона» стали 3,5 тысячи доверчивых граждан

По сообщению МВД России в Ярославской области завершилось расследование дела основателей финансовой пирамиды, обманувших свыше 3,5 тысяч россиян более чем на 687 миллионов рублей. Речь об организации «Легион».

По данным полиции, ярославец со своим знакомым создал финансовую пирамиду в конце 2013 года. Вместе сообщники привлекали деньги доверчивых людей по договорам займа, обещая высокие проценты.

Аферисты завлекали вкладчиков с помощью видео, в которых рассказывали, что деньги якобы вкладываются в разработку месторождения по добыче ископаемых, строительство мусороперерабатывающего завода и другие высокодоходные проекты в России и за рубежом. Спустя какое-то время мошенники с помощью самых активных участников стали привлекать новых клиентов – классическая схема финансовой пирамиды. Подразделения организации действовали в 67 населенных пунктах 32 регионов. Обманутые клиенты перечисляли аферистам от 35 тысяч до нескольких миллионов рублей.

С сентября 2014 года создатели финансовой пирамиды перестали выполнять обязательства по договорам, однако продолжали принимать вклады от граждан. Всего в результате противоправной деятельности они похитили у вкладчиков свыше 687 миллионов рублей. Потерпевшими признаны более 3,5 тысячи человек.

На имущество аферистов наложен арест на более чем 300 миллионов рублей. Задержанных обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), им грозит до десяти лет лишения свободы. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Специалисты ярославского отделения Банка России предупреждают, что нелегальные финансовые организации, в том числе – финансовые пирамиды продолжают свою преступную деятельность и в наши дни. Но если раньше мошеннические проекты представляли собой громоздкие конструкции, которые действовали по несколько лет, то сегодня они в значительной степени видоизменились.

– В большинстве случаев пирамиды действуют в интернет-пространстве – возникают чаще и «живут» всего 2,5-3 месяца. Более половины из них используют интерес граждан к криптовалютам и инвестициям. При этом злоумышленники пользуются соцсетями и различными мессенджерами, чтобы завлечь как можно больше пользователей и за короткое время получить прибыль. Только за 6 месяцев 2022 года Банк России выявил более 2 тысяч финансовых пирамид и нелегалов, – сообщил начальник отдела безопасности ярославского отделения Банка России Леонид Воробьев.

В конце прошлого года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. С этого времени Банк России направил для блокировки информацию о более чем 3,5 тыс. субъектах нелегальной деятельности. Это позволяет более оперативно обнаруживать мошеннические проекты и предупреждать о них потребителей. На сайте Банка России опубликован список компаний с выявленными признаками нелегальной финансовой деятельности, который регулярно обновляется. На сегодняшний день он содержит почти 6 тысяч организаций и является для потребителей финансовых услуг доступным каналом проверки и защиты от финпирамид и нелегалов.