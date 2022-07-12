«ОДК-Сатурн» предлагает студентам получить дополнительную профессию на предприятии

Учебный центр ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) разработал новую образовательную программу.

Теперь учащиеся технических колледжей при желании могут получить сопутствующую рабочую профессию на предприятии. Первый выпуск уже состоялся: студенты освоили теорию и практику, стали слесарями-ремонтниками и получили приглашение на работу.

Слесарь-ремонтник технологического оборудования – одна из самых востребованных рабочих профессий, но учебные заведения региона не готовят кадры по этому направлению. В «ОДК-Сатурн» совместными усилиями учебного центра и подразделений главного инженера решили восполнить пробел.

Еще в конце минувшего – начале текущего года предприятие провело встречи во всех средних профессиональных учебных заведениях Рыбинска, чтобы привлечь студентов для получения второй, схожей, профессии. Первыми откликнулись учащиеся второго курса Рыбинского промышленно-экономического колледжа (РПЭК) по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

– Почти полгода студенты-стажеры совмещали обучение в колледже и на предприятии. Учебное заведение скорректировало образовательный график, чтобы ребята могли освоить вторую профессию слесаря-ремонтника в стенах «ОДК-Сатурн». Для изучения теории они посещали учебный центр компании. Практическое обучение проходили в заводских цехах с опытными наставниками службы главного механика. Ежемесячно во время учебы предприятие выплачивало обучающимся стипендию от тринадцати тысяч рублей, – рассказала начальник Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» Наталья Белова.

Все студенты успешно сдали зачеты и выполнили практические пробные работы и получили квалификацию «слесарь-ремонтник 3-го разряда».

– Если раньше вторую профессию могли получить только взрослые люди, которые по тем или иным причинам имеют другую профессию и непрофильное для нас образование, то теперь мы подключаемся к обучению студентов, давая им возможность приобрести нужные для нас профессии. Для молодежи это возможность трудоустройства, для предприятия – кадровый потенциал, – отметила начальник отдела кадров ПАО «ОДК-Сатурн» Александра Рыжакова.

Молодым людям еще предстоит закончить обучение по своей основной профессии, но уже сейчас они могут быть полезны «ОДК-Сатурн», совмещая учебу и работу. Потребность предприятия в слесарях-ремонтниках, а также электромонтерах превышает полсотни человек.

– К нам в учебное заведение пришли с агитацией, рассказали о возможности получить дополнительную профессию, и мы решили: почему бы не попробовать. Почти полгода каждый день был нагружен работой, новыми знаниями, было интересно. В училище я получаю примерно такую же специальность, хорошо иметь вторую. Думаю, с сентября можно прийти поработать на «Сатурн», – сказал студент РПЭК Даниил Ефремов.

– Мне понравилось работать со своими наставниками, учиться в учебном центре. Только что обсудил с кураторами от предприятия условия дальнейшей работы. Планирую доучиться по своей основной специальности «автомеханик», и у меня будет, как минимум, две профессии, по любой из них я смогу работать, иметь стабильный доход, устроиться на завод. На начальном этапе, в 20 лет, получить хорошие «корочки» – это здорово! – поделился студент РПЭК Владислав Гусев.