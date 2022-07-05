«ОДК-Сатурн» поддержало международную патриотическую акцию

ПАО «ОДК — Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) поддержало международный патриотический проект «Вахта памяти – горсть земли».

Цель акции – сохранение памяти о подвиге участников сражений Великой Отечественной войны, консолидация общественных организаций, патриотическое воспитание молодежи.

В число 38 ярославских участников акции вошли 16 представителей рыбинского «ОДК — Сатурн». С 25 по 30 июня они проехали свыше трех тысяч километров по территории Российской Федерации и Республики Беларусь, которая в 2022-м отмечает Год исторической памяти.

Организаторы мероприятия – Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», которое возглавляет управляющий директор ПАО «ОДК — Сатурн» Виктор Поляков, и Общественная палата Ярославской области.

– Ситуация в мире подтверждает, что историю забывать нельзя. В нашей памяти навсегда останутся подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, сила духа и воинская слава наших отцов, дедов и прадедов, выстоявших в борьбе с фашизмом. И когда белорусская сторона подтвердила решение принять участников «Вахты памяти», региональное отделение «Союза машиностроителей России» и наше предприятие восприняли это с благодарностью и вновь выступили соорганизаторами серьезного патриотического проекта, – сказал начальник управления по социальным программам ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Соколов.

Акция началась с возложения цветов у Вечного огня в Александровском саду в Москве. Далее маршрут прошел по местам боевой славы во Ржеве, Великих Луках, Малоярославце, Юхнове, Витебске, Орше, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Минске. По ходу следования ее участники посетили воинские кладбища и мемориальные комплексы, встретились с представителями местных администраций и общественных организаций, приняли участие в торжественных мероприятиях.

О единении братских народов России и Беларуси шел разговор на уроках мужества, патриотических и профориентационных встречах с подрастающим поколением и молодежью, организованных белорусскими партнерами.

Знаковым стало обращение к теме 125-летия со дня рождения генерала армии, дважды Героя СССР, уроженца Ярославской области Павла Ивановича Батова. Под его командованием проходило освобождение белорусских городов и сёл от фашистской оккупации. П. И. Батов является Почетным гражданином города Бобруйска.