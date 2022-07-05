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Рыбинцы могут сделать «Шаг к здоровью»

05.07.2022, 6:50, Объявления
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В Рыбинске стартует проект «Шаг к здоровью».

Начиная со вторника, любой житель сможет сделать базовые исследования состояния здоровья без посещения поликлиник. В городе будут работать выездные мобильные медпункты. 5 июля свою работу начнёт первый медицинский пункт в микрорайоне Переборы. Он развернётся в административном здании, находящемся в детском парке.

– 5, 6 и 7 июля с 16:00 до 19:00 в Переборах будет работать консультационно-диагностический медицинский пункт в рамках губернаторского проекта «Шаг к здоровью». Граждане смогут пройти базовое экспресс-обследование: измерить давление, пульс, узнать уровень сахара и холестерина в крови. Кроме этого можно получить рекомендации по питанию и физической нагрузке, а также задать вопросы по состоянию здоровья. Прием будут вести специалисты городской больницы № 4, – рассказал уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

Программа «Шаг к здоровью» проводится на территории Ярославской области по инициативе врио губернатора Михаила Евраева, в рамках подготовки к сентябрьским выборам. Главная цель программы — выявление факторов риска и развития хронических заболеваний, их профилактика.

Мобильные медицинские пункты в Ярославской области будут работать до 4 сентября. График работы и места проведения экспресс-обследований в других районах Рыбинска будут размещены на сайте администрации. Следите за информацией.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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