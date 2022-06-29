Онлайн казино в Португалии – экспертные обзоры на новом сайте Casino Zeus

Теперь и для пользователей Португалии стали доступны экспертные обзоры от профессионального гемблера Алексея Иванова. Автор создал площадку https://casinozeus.pt/ru , где на постоянной основе размещает статьи про португальские азартные клубы, делится информацией о новых брендах, актуальных бонусных акциях, рассматривает игровой ассортимент и проверяет возможности вывода через платёжные системы. Эксперт отвечает на самые популярные вопросы читателей и дает полезными советы, которые могут пригодиться при разработке собственных стратегий.

Особенности лицензирования игорного бизнеса Португалии

Гемблинг индустрия на территории Португалии на законодательном уровне регулируется двумя законодательными актами 1989-го и 2011-го года. Все деятельность азартных клубов контролируется регулятором SRIJ, который выполняет следующие функции:

специалисты занимаются разработкой инструкций;

проверяют площадки онлайн казино на соответствие заявленным требованиям;

выявление нарушений при публикации рекламных баннеров;

выдача лицензии и проведение тендеров.

Регулятор SRIJ осуществляет выдачу документов для легального ведения азартной деятельности путем проведения тендера. Принять участие в конкурсе могут только владельцы казино, зарегистрированных на территории ЕС. Граждане других государств получить португальскую лицензию не могут. Количество выдаваемых документов не ограничено. Если площадка соответствует заявленным требованиям, то сумма получения разрешения составит 20 тысяч евро. Продлить документ можно спустя 3 года.

Рейтинг казино онлайн в Португалии

В ходе проверки различных игорных площадок Алексей Иванов составил рейтинг актуальных игорных клубов, которые соответствуют заявленным требованиям и предоставляют комфортные условия для игры. Ознакомиться с рейтингом португальских азартных площадок можно на официальном сайте Casino Zeus. В их число вошли только надежные и честные операторы: Pokerstars, EstorilSolCasinos, Betclic, BidLuck, Betano, BacanaPlay, Luckia.

Методы внесения депозита и вывода

Пользователь онлайн казино на португальском языке открывает виртуальный счёт сразу после регистрации на площадке. Пополнить игровой кошелёк и вывести денежные средства можно с помощью популярных платёжных систем. Сотрудничество с ведущими банками и электронными кошельками подтверждает честность и безопасность площадки. Для проведения денежной операции необходимо авторизоваться в аккаунте и выбрать любой из типов платёжных систем:

банковские карты Виза и Мастеркард;

виртуальные карты PaySafeCard;

ЭПС Neteller, PayPal, Skrill;

криптовалютные системы Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin;

банковские переводы Multibanco, MBWay.

Внесение депозита производится мгновенно, вывод осуществляется до 3-х суток в зависимости от выбранной платёжной системы.

Правила выбора азартного клуба

Перед началом игрового процесса необходимо проверить площадку виртуального казино на соответствие заявленным требованиям. Алексей Иванов рассказал основные нюансы, на которые важно обращать внимание при выборе азартного клуба для игры на реальные деньги:

действующая лицензия — проверить документ можно на сайте регулятора;

игровой софт от лицензионных провайдеров;

круглосуточная работа службы поддержки;

наличие мобильной версии или собственного приложения для телефона;

бонусная программа с щедрыми бонусами;

положительные отзывы от реальных игроков.

Наземные заведения: где можно поиграть в Португалии?

Как альтернатива онлайн казино в Португалии представлены наземные клубы, которые может посетить любой совершеннолетний гость или житель государства, который не состоит в чёрном списке. Всего на территории страны представлено 12 клубов и один игровой зал с оффлайн-автоматами. Адреса заведений можно найти на официальном сайте Казино Зевс, автор представил целый список, вот несколько из них:

Hotel Algarve Casino. Адрес: Av. Tomás Cabreira, 8500-802 Portimão;

Casino de Sao Miguel. Адрес: Av. Dr. Joao Bosco Mota Amaral, 4;

Casino Lisboa. Адрес: Alameda dos Oceanos 45, 1990-204 Lisboa;

Casino Peninsular — Figueira da Foz. Адрес: R. Cândido dos Reis 49, 3080-158 Figueira da Foz.

Правила ответственной игры

Чтобы минимизировать риски распространения азартной зависимости, были введены правила ответственной игры. Операторы должны строго их соблюдать, это одно из требований для получения лицензии. Они включают следующие требования: