Интересные факты о Румынии: стоит ли переезжать

Румыния – одна из самых популярных стран для иммиграции, но для туризма из России она всё ещё является довольно оригинальным направлением. Тем не менее в ней есть интересные достопримечательности, которые стоит посетить каждому туристу. Это не только легендарный замок Дракулы, о котором многое слышали и россияне, и жители других стран. Это и памятники архитектуры, и культурные заведения, и уникальная соляная шахта, ставшая парком аттракционов.

Мы собрали интересные факты о Румынии. А стоит ли переезжать в эту страну обсуждают на специальном форуме инвесторов: https://investory.biz/viewtopic.php?t=17017

Что вы не знали о Румынии

Вот несколько интересных и важных фактов об этой европейской стране:

в стране есть выход к Чёрному морю, здесь расположены комфортабельные пляжи;

также предлагается горный отдых – в Румынии расположена часть Карпат, оборудованы горнолыжные трассы;

государственный язык – румынский, но большинство населения знает и английский язык;

президент страны – Клаус Йоханнис, он занимает эту должность с 2014 года;

столица Румынии – Бухарест, она же – крупнейший город, второй по величине город – Констанца.

Но это не все места, которые нужно посетить: достопримечательностью мирового значения, к примеру, является Сигишоара – уникальный памятник архитектуры, в котором сочетаются здания прошлых веков с современными.

Современность и средневековье можно встретить и в других городах Румынии. Эта страна имеет богатую историю, которая отражена в её нынешнем облике. Потому посетить Румынию будет интересно даже тем, кто не собирается иммигрировать.

Стоит ли переезжать

Многими людьми, желающими имигрировать, Румыния рассматривается как государство с самыми простыми условиями получения вида на жительство, а в перспективе – и европейского паспорта. И действительно, условия здесь проще, чем в других европейских государствах, также поддерживается программа репатриации, по которой гражданство может быть выдано в упрощённом порядке.

Есть и стандартные программы – переезд по работе или учёбе. Что бы вы ни выбрали, жизнь в Румынии даёт все преимущества, которые есть в Европе: возможность получить хорошее образование по более низкой стоимости, купить квартиру или устроиться на работу без дополнительных разрешений, получить кредит по более выгодной процентной ставке и путешествовать без виз во все страны Евросоюза.

Потому на вопрос “стоит ли переезжать в Румынию?” можно ответить, что однозначно стоит, если есть такое желание.