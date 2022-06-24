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Пора на фронт

24.06.2022, 17:44, Объявления
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Военный комиссариат по городу Рыбинску и Рыбинскому району приглашает на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Условия прохождения службы:

– денежное довольствие от 220 тысяч рублей;
– дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей за каждые сутки ведения активных действий;
– выплаты за результативность;
– полное медицинское, страховое и вещевое обеспечение;
– льготная выслуга (1 за 3);
– 70% надбавка к должностному окладу при сдаче на «отлично» нормативов по физической подготовке;
– выдача удостоверения участника боевых действий.

Требования к кандидату:

– личное желание проходить службу в ВС РФ;
– ответственность и дисциплинированность;
– возраст до 60 лет;
– отсутствие неснятой и непогашенной судимости.

Приветствуется:

– наличие водительского удостоверения;
– спортивный разряд, навыки в военно-прикладных дисциплинах.

Особые условия

В случае гибели военнослужащего членам семьи выплачиваются:

– единовременная выплата в размере 13,4 млн рублей;
– ежемесячная денежная компенсация от 15-20 тысяч рублей (каждому члену семьи в равных долях).

В случае тяжелого ранения военнослужащему выплачивается страховая сумма в размере 3,2 млн рублей. В случае легкого ранения – 3,7 млн рублей.

Дополнительные меры государственной поддержки военнослужащих и членов их семей содержатся в Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 года №268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов».

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат города Рыбинска и Рыбинского района по адресу: ул. Карякинская, д.1, телефоны: (4855) 28-14-74, (4855) 21-35-05.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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