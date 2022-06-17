Ярославский регион попал в топ популярных мест, где этим летом отдыхают москвичи

Tele2 с помощью технологий big data проанализировала направления миграции москвичей в период праздничных выходных 11–13 июня.

Популярными местами для посещения стали Смоленск, Тула, Тверь, Рязань, Владимир, Калуга и Ярославль. В праздничный уикенд потребление интернета в городах оказалось на 4% больше, чем неделей ранее, а по сравнению с прошлым годом выросло на 8%. Наибольшая активность клиентов отмечена в Туле.

На основе исследования Tele2 составила рейтинг популярных для поездок городов. В него вошли семь административных центров регионов, граничащих с Московской областью: Смоленск, Тула, Тверь, Рязань, Владимир, Калуга и Ярославль. На первом месте по потреблению мобильного интернета москвичами оказалась Тула – здесь абоненты скачали 21% от суммарного трафика. От лидера незначительно отстает Владимир с долей трафика 16%, далее расположились Калуга с результатом 15%. Города на Волге – Тверь и Ярославль – занимают 14% и 13% соответственно. На предпоследнем месте – Рязань (12%). Замыкает рейтинг Смоленск (9%) – самый удаленный от Москвы город из выборки.

Анализ активности показывает, что столичные клиенты Tele2 использовали длинный уикенд для поездок по соседним областям. Так, 11 и 12 июня абоненты скачали на 4% больше трафика в сравнении с 4–5 июня. Наибольший прирост зафиксирован в Калуге – 8%. Клиенты, которые поехали в Рязань, потребляли мобильный интернет на 6% активнее, чем 4 и 5 июня. Москвичи, выбравшие Тверь, скачали на 5% больше трафика. Столичные абоненты Tele2, которые отправились в Тулу, Владимир и Смоленск, использовали на 3% гигабайтов. И только один город из выборки оказался менее популярным для посещения, чем в аналогичный период неделей ранее. В Ярославле было скачано на 3% меньше трафика.

В этом году столичные клиенты стали чаще путешествовать по граничащим с Московской областям, чем в 2021-м. В сравнении с прошлогодними июньскими праздниками суммарное потребление интернета выросло на 8%, причем значительнее всего в Ярославле – на 13%. Немного отстала от него Калуга – здесь клиенты оператора 11–13 июня использовали на 11% больше мобильного интернета, чем в прошлом году. Три города продемонстрировали примерно одинаковую динамику – в Смоленске и Твери дата-трафик вырос на 9%, во Владимире – на 7%. В Рязани и Туле потребление мобильного интернета увеличилось на 6% и 5% соответственно.