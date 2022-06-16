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55 процентов ярославцев не устраивает их зарплата

16.06.2022, 14:51, Детали
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Служба исследований hh.ru, провела опрос среди жителей Ярославской области, и выяснила, что именно не нравится людям в их работе.

Опрос показал, что больше всего респондентов в их работе не устраивает оплата труда: больше половины опрошенных, а именно 55% не довольны этой составляющей работы.

Отсутствие перспектив стало вторым по популярности ответом на вопрос «Что вас не устраивает в вашей работе» – так ответили 35% жителей региона, прошедших опрос. На третьем месте (32%) по числу ответов вариант ответа «Меня не устраивает руководство, коллектив и рабочая атмосфера».

Интересно, что женщин-респондентов чаще, чем мужчин не устраивает коллектив и руководство, а также социальный пакет. С точки зрения должности исследование показало, что респондентов, находящихся на руководящих провизиях, как правило, не устраивает топ-менеджмент компании или рабочая атмосфера.

А вот респонденты, находящиеся на линейных должностях, отметили больше других факторов, которые не нравятся им в работе: уровень зарплаты, отсутствие перспектив, а также рабочие обязанности.




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